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Gündem Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'da! Bayram tatili kaç gün olacak?
Gündem

Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'da! Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramına artık sayılı günler kaldı. Yarın Beştepe'de yapılacak olan "Kabine Toplantısı"nda bayram tatilinin kaç gün olacağının karara bağlanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 15:07:00 -
Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'da! Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş, 2022 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Yarın yapılacak Kabine toplantısında, bayram tatilinin kaç gün olacağının da karara bağlanması bekleniyor.

Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplanacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.

İstanbul sürecinin Putin-Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirilecek.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları

Bir diğer dış politika gündemi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak. Saldırıların son bulması adına Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar görüşülecek.

Terörle mücadelede son durum

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

KESİNLİKLE 9 GŪN OLMALIDIR.

Okur

Fakir 9 gün tatil nerde yapacak yemeye yiyecek bulamıyor insanlar. Bu iş yine memura zengine yarar genele Bi faydası yok yani.
TÜM YORUMLARA GİT
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