Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Yaptığı sansasyonel açıklamalar ve Gezi eylemlerinde başrolde durmaktan kaçınmayan oyuncu müsveddesi Meltem Cumbul, Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşeceğini açıkladı.

The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girip bu seçmeleri kazanan Meltem Cumbul New York'a yerleşmeye karar verdi.

Gazetecilerin, "Uzun zamandır sizi görmüyoruz. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Meltem Cumbul açıklamasında şunları söyledi:

Biliyorsunuz uzun zamandır New York'tayım. The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girdim ve kazandım. Dolayısıyla uzun bir süre New York'ta olacağım. Hayatımda böyle bir güzellik oldu. Eylülden itibaren buna yöneleceğim" dedi.

GEZİ PARKI EYLEMLERİNDE BAŞROLDEYDİ

Oyuncu Meltem Cumbul da, AK Parti Hükümetinin hedef alındığı girişimde en önde yer alan isimlerden biriydi. Olayların şiddetini artırdığı günlerde Gezi Parkı merdivenlerinde bir basın açıklaması yapan Meltem Cumbul, “Gezi Parkı için sokağa çıkan binlerce insana karşı uygulanan polis şiddeti sona erdirilmelidir” dedi. Aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun organize ettiği Adalet yürüyüşlerine de katılmıştı.

ERDOĞAN NEFRETİNİ DIŞA VURMUŞTU

Oyuncu Meltem Cumbul'un, bir süre önce Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan ile ilgili paylaştığı bir video da dikkat çekmişti.

Videoda; Alman WDR kanalında 'Mitternachtsspitzen' isimli kabare ve komedi programında

"Erdoğan" ve "Trump" isimli temizlik malzemeleri tanıtılıyordu.

Videoda Cumhurbaşkanı'na hakaret edilerek, "Erdoğan" isimli temizlik malzemesinin her şeyi

temizlediği anlatılıyordu. Gelen tepkiler üzerine Meltem Cumbul videoyu Twitter hesabından

silmişti.