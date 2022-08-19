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Medya Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...
Medya

Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Yaptığı sansasyonel açıklamalar ve Gezi eylemlerinde başrolde durmaktan kaçınmayan oyuncu müsveddesi Meltem Cumbul, Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 15:45:00 -
Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Yaptığı sansasyonel açıklamalar ve Gezi eylemlerinde başrolde durmaktan kaçınmayan oyuncu müsveddesi Meltem Cumbul, Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşeceğini açıkladı.

The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girip bu seçmeleri kazanan Meltem Cumbul New York'a yerleşmeye karar verdi.

Gazetecilerin, "Uzun zamandır sizi görmüyoruz. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Meltem Cumbul açıklamasında şunları söyledi:

Biliyorsunuz uzun zamandır New York'tayım. The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girdim ve kazandım. Dolayısıyla uzun bir süre New York'ta olacağım. Hayatımda böyle bir güzellik oldu. Eylülden itibaren buna yöneleceğim" dedi.

GEZİ PARKI EYLEMLERİNDE BAŞROLDEYDİ

Oyuncu Meltem Cumbul da, AK Parti Hükümetinin hedef alındığı girişimde en önde yer alan isimlerden biriydi. Olayların şiddetini artırdığı günlerde Gezi Parkı merdivenlerinde bir basın açıklaması yapan Meltem Cumbul, “Gezi Parkı için sokağa çıkan binlerce insana karşı uygulanan polis şiddeti sona erdirilmelidir” dedi. Aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun organize ettiği Adalet yürüyüşlerine de katılmıştı.

ERDOĞAN NEFRETİNİ DIŞA VURMUŞTU

Oyuncu Meltem Cumbul'un, bir süre önce Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile ilgili paylaştığı bir video da dikkat çekmişti.
Videoda; Alman WDR kanalında 'Mitternachtsspitzen' isimli kabare ve komedi programında
"Erdoğan" ve "Trump" isimli temizlik malzemeleri tanıtılıyordu.
Videoda Cumhurbaşkanı'na hakaret edilerek, "Erdoğan" isimli temizlik malzemesinin her şeyi
temizlediği anlatılıyordu. Gelen tepkiler üzerine Meltem Cumbul videoyu Twitter hesabından
silmişti.

 

 

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Yorumlar

kifayetsiz muhteris sohret duskunlerinin gidisi olsun da donusu olmasin

oradan da bulasir orada kimse takmaz yetenek yok, basari yok...yine siyasi trollukle gundem olmak kaliyor geriye

Rabia Zafer

EVET ERDOĞAN, DŪNYAYI PİSLİKLERDEN VE ZALİMLERLERDEN TEMİZLER SİZİN GİBİ PİSLETMEZ AHMAKLAR SŪRŪSŪ HEPİNİZ DEFOLUP GİDİN ŪLKE TEMİZLENSİN.
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