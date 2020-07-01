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Aktüel

Türkiye'nin gönderdiği sağlık yardımı Kerkük'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:19:27 -
Türkiye'nin gönderdiği sağlık yardımı Kerkük'e ulaştı

KERKÜK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek kapsamında Türkiye'den Irak'a gönderilen tıbbi yardım malzemesi Kerkük kentine ulaştı.

Türk yardım uçağı Uluslararası Kerkük Havalimanı'na iniş yaptı. Gönderilen sağlık yardım malzemeleri, Kerkük Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Kerkük Valisi Rakan Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Irak ve Iraklıların yanında olan Türkiye'nin bu kez sunmuş olduğu sağlık yardımlarıyla bir kez daha dostluk mesajı verdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Irak ve Kerkük için bu yardımların önemli olduğunu vurgulayan Said, Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.

- Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha kendisine yakışanı yaptı

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da söz konusu yardım için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu tıbbi malzemelerin Irak'ta giderek etkisini artıran Kovid-19'la mücadeleye önemli katkı sağlayacağını belirten Turan, yardım malzemelerinin bir kısmının da Musul ve Talafer'e gönderileceğini aktardı.

Turan, hiçbir zaman Irak halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kez daha kendisine yakışanı yaptığını söyledi.


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