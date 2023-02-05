Türkiye'nin girişine izin vermediği uçak gemisi okyanusta batırıldı

Geminin batırılması planı çevresel risk nedeniyle daha önce savcılar tarafından engellenmiş ve ülkede tartışma konusu olmuştu.

Brezilya'da emekliye ayrılan 32 bin ton ağırlığındaki 1960 yapımı uçak gemisi, parçalanmak üzere gönderildiği Türkiye'de çevresel risk nedeniyle geri çevrilmiş, ardından günlerce denizde bekletilmişti.

Römorkörlerle Brezilya açıklarına çekilen geminin çevresel risk oluşturduğu gerekçesiyle limana yanaşmasına da izin verilmedi.

Dev uçak gemisinin batırılması planı savcılar tarafından çevreye zarar vereceği gerekçesiyle engellenmiş ancak Brezilya ordusu, geminin su aldığını ve batma riski bulunduğunu açıklamıştı.

Çevre Bakanı Marina Silva da batırılma işleminin durdurulması için Savunma Bakanı Jose Mucio ile bir görüşme yapmıştı ancak ordu yetkilileri, batırma dışında başka bir seçenek bulunmadığını bildirmişti.

1963'ten 2000 yılına kadar Fransız donanmasına hizmet eden geminin 40 uçak taşıma kapasitesi bulunuyordu.

Kaynak: Euronews