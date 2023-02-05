  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen Yunan uçağının pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı! Erdoğan’a küstah sözler

Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var

Altın neden çöktü? Hatice Kolçak açıkladı: Gram altın o rakama düşerse şaşırmayın

Biden'dan 'casus balon' açıklaması: İcabına bakacağız

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için müjdeli haberi duyurdu! Ücretsiz verilecek

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz ve Ege'de...

Mehmet Şef'in derdi pes dedirtti! Çileden çıkaran sözler

Rusya'dan AB'ye sert tepki

Dünyayı altüst eden, kanseri olanlarda çığır açacak o çarpıcı araştırma: Karıncalar teşhis ediyor! Müthiş olacak

Yargıtay Eski Başkanı Hamdi Yaver Aktan yine başını gösterdi! İmamoğlu'na Beraat, Şevki Yılmaz'a hapis, Erdoğan'a siyasi yasak!
Dünya Türkiye'nin girişine izin vermediği uçak gemisi okyanusta batırıldı
Dünya

Türkiye'nin girişine izin vermediği uçak gemisi okyanusta batırıldı

Türkiye’de sökülmek üzere Brezilya'dan yola çıktıktan sonra geri çevrilen asbestli uçak gemisi Atlas Okyanusu'nda batırıldı. Brezilya Deniz Kuvvetleri, geminin cuma günü öğleden sonra batırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 07:08:00 - 2023-02-05 08:07:15
Türkiye'nin girişine izin vermediği uçak gemisi okyanusta batırıldı

Geminin batırılması planı çevresel risk nedeniyle daha önce savcılar tarafından engellenmiş ve ülkede tartışma konusu olmuştu.

Brezilya'da emekliye ayrılan 32 bin ton ağırlığındaki 1960 yapımı uçak gemisi, parçalanmak üzere gönderildiği Türkiye'de çevresel risk nedeniyle geri çevrilmiş, ardından günlerce denizde bekletilmişti.

Römorkörlerle Brezilya açıklarına çekilen geminin çevresel risk oluşturduğu gerekçesiyle limana yanaşmasına da izin verilmedi.

Dev uçak gemisinin batırılması planı savcılar tarafından çevreye zarar vereceği gerekçesiyle engellenmiş ancak Brezilya ordusu, geminin su aldığını ve batma riski bulunduğunu açıklamıştı.

Çevre Bakanı Marina Silva da batırılma işleminin durdurulması için Savunma Bakanı Jose Mucio ile bir görüşme yapmıştı ancak ordu yetkilileri, batırma dışında başka bir seçenek bulunmadığını bildirmişti.

1963'ten 2000 yılına kadar Fransız donanmasına hizmet eden geminin 40 uçak taşıma kapasitesi bulunuyordu.

Kaynak: Euronews

ABD uçak gemisinde inanılmaz olay: Yakıt içip zehirlendiler
ABD uçak gemisinde inanılmaz olay: Yakıt içip zehirlendiler

Dünya

ABD uçak gemisinde inanılmaz olay: Yakıt içip zehirlendiler

NATO ülkelerinden 5 uçak gemisi Atlantik ve Akdeniz'de tatbikatta
NATO ülkelerinden 5 uçak gemisi Atlantik ve Akdeniz'de tatbikatta

Dünya

NATO ülkelerinden 5 uçak gemisi Atlantik ve Akdeniz'de tatbikatta

Japonya, Çin'in uçak gemisinde 130 iniş kalkış faaliyeti gözlemledi
Japonya, Çin'in uçak gemisinde 130 iniş kalkış faaliyeti gözlemledi

Dünya

Japonya, Çin'in uçak gemisinde 130 iniş kalkış faaliyeti gözlemledi

Çin'den uçak gemisi ve harp filosuyla tatbikat! Gözdağı verdiler
Çin'den uçak gemisi ve harp filosuyla tatbikat! Gözdağı verdiler

Dünya

Çin'den uçak gemisi ve harp filosuyla tatbikat! Gözdağı verdiler

ABD Yunan'ı gazlamaya devam ediyor! Uçak gemisi Yunanistan'a geliyor
ABD Yunan'ı gazlamaya devam ediyor! Uçak gemisi Yunanistan'a geliyor

Gündem

ABD Yunan'ı gazlamaya devam ediyor! Uçak gemisi Yunanistan'a geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23