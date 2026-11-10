Türk milletinin değerlerini hedef alan Şapka Kanunu ve İnönü döneminin basiretsiz icraatlarını sert sözlerle eleştiren Karahasanoğlu, Batı hayranlığının getirdiği mantıksızlığı canlı yayında gözler önüne serdi.

KARAHASANOĞLU: "HEM VAHŞETÇİ VE İŞGALCİLER HEM DE MEDENİLER!"

Akit TV canlı yayınında Batı sevdalılarına tarihi sorular yönelten Ali Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir çelişki yok mu? Hem vahşetçi ve işgalciler hem de medeniler... Şapka Kanunu'nu çıkartan Mustafa Kemal. Ancak böyle bir muasır medeniyete ulaşırız diyor. Muasır medeniyet dediği, daha iki yıl önce denize dökmek için canını ortaya koyduğu, savaşta denize döktüğü Yunan veya Fransız, İtalyan... 'Benim toprağımı işgal edemezsin arkadaş' diyor. Bunlar işgalci, bunlar canavar diyor. Bunlar vahşet yapıyorlar, Anadolu insanının kadınlarının ırzına geçti bunlar diyor. Ve sonra bunlar muasır medeniyete ulaşmışlar diyor ve biz onlardan medeniyet alacağız diyor. Ben de diyorum ki bu çelişkidir, bu kadar!"

"15 YILDA BİR BİNAYI BİLE BİTİREMEDİLER!"

İnönü zihniyetinin beceriksizliğine ve Yunan mimarisinden devşirme projelerle yılların heba edilmesine de dikkat çeken Usta Yazar Karahasanoğlu, Anıtkabir inşaatının 15 yıl sürmesini şu sözlerle eleştirdi:

"İnşaatı 15 yıl sürüyor. Yapacakları şey Togg yapmak değil; yok bilmem bataryasıydı şuydu buydu Çin'in bile zorlandığı şeyler değil... Bir bina yapılacak, e biraz da Atina'daki şeylerden kopya çekilecek. Yapacakları şey topu topu bu çevre planlaması, bunu 15 yıl yapamıyorlar!"

Akit TV ekranlarında dile getirilen bu tarihi gerçekler, millete "ilericilik" diye yutturulmaya çalışılan Batı taklitçiliğinin ve Cumhuriyet CHP’sindeki zihniyet kodlarının maskesini bir kez daha düşürdü.