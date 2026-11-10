İzmir’de can kaybı 18'e çıktı! Fabrikanın sahibine gözaltı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından başlatılan adli soruşturmada, Forbes dergisinin "En Zengin 100 Türk" listesinde bulunan holding patronu Mehmet Rüştü Başaran dahil 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü tahkikatta, tesisteki geçmiş dönem işçi ölümlerinin de yeniden mercek altına alınacağı bildirildi. Dün öğle saatlerinde fabrikanın üretim sahasında meydana gelen patlama sonrasında adli süreç süratle genişletildi. Soruşturmanın seyrine dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, aralarında HABAŞ Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın da yer aldığı 11 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tuncay, adli tahkikatın sadece yaşanan bu son vaka ile sınırlı kalmayacağını, bahse konu iş yerinde daha önce meydana gelen şüpheli iş kazaları ve işçi kayıplarının da geriye dönük olarak tek tek inceleneceğini duyurdu

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Hakkında adli işlem başlatılan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Türkiye sanayi ve iş dünyasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Demir-çelik sanayisinden sınai ve tıbbi gaz üretimine, finans sektöründen lojistik, liman işletmeciliği ve otomotive kadar pek çok alanda faaliyet gösteren dev sermaye grubunun başında bulunan Başaran, Forbes dergisinin hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesine de adını yazdırmıştı. Başaran, 950 milyon dolarlık şahsi servetiyle listede 35'inci basamakta yer alıyordu.