“Türkiye’nin girişimci gençlere ihtiyacı var”

Buğra Kardan

Girişimcilik hakkında toplumun her kesiminde farkındalık oluşturarak, inovatif girişimcilerin desteklenmesi ve girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılması amacıyla yeni nesil girişimciliğin önde gelen isimleri, ‘Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’nde bir araya geldi.

“Gelişimi hızlandırır”

Zirveye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, girişimciliğin özendirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, “Böyle bir adım ekonomiye önemli katkı sunar. Girişimcilik ruhu ülkelerin gelişimini hızlandırır. Yeni nesillerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi girişimcilik kavramı doğrultusunda yetiştirmek, bakanlık olarak önemli görevlerimizden biridir” şeklinde konuştu.

“Projesi olanları destekliyoruz”

Kasapoğlu, şunları dile getirdi: “Girişimciliğin yazılı metinlerle değil, gerçek dünyada yaşayarak öğrenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Desteklerimizi bu noktada çeşitlendireceğimizi ifade etmek istiyorum. Girişimcilik adına projesi olan gençlerimizi daha fazla destekleyeceğiz. Özgür düşünen, öz güveni olan, üretebilen, geliştirebilen gençlerimizin önünden engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz.”

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ise “Girişimci adaylarının yanında olmalıyız. Biz bu alanda sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Startuplara gerekli eğitim ve mentorlük hizmetleri sunuyoruz. Dijitalleşmeye önem veren, umut vaat eden firmaları fonluyoruz” dedi.

İBB, girişimci gençler ile yatırımcıları buluşturacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AB İlişkiler Müdürü Kübra Bayraktar Şişman, konuşmasında şunları söyledi: “Belediye olarak inojatif projeleri önemle ele alıyoruz. Girişimcilerin tecrübe elde etmeleri, yatırımlar yapmalarını önemsiyoruz. Bu kapsamda girişimciler ile yatırımcıları buluşturacak bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz.”