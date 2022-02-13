Türkiye’nin geleceği için “Ulak” güçlendirilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin iletişim alanındaki ihtiyaçları ve dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması için milli baz istasyonu Ulak’ın güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Demir ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 3’üncü Sektör Zirvesi kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

İsmail Demir, siber güvenlik alanında ortaya çıkan şirketlerin yurt dışındaki satın almalarla büyümesini amaçladıklarını, bunun için de gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Siber tehditlere karşı yerli ve Türkiye’nin hakim olacağı ürünlerle yol alınması gerektiğini vurgulayan Demir, “Belirli ortamlarda saldırı ve savunma tatbikatlarını da sık sık yapmamız, açıklarımızı görmemiz lazım” dedi.

“ULAK bizim için hayati önemde”

Milli baz istasyonu Ulak’ın gerekli yerlilik oranlarını sağladığını ancak GSM operatörlerinin kullanımına yönelik hevesini artırmak gerektiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti: “Bu mücadeleye devam edeceğiz. Ulak özelinde bir ürünle ilgili değil, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili endişeler taşıyoruz. Yakında her şey birbiriyle bağlandığında, bağlantı noktalarında hakimiyetiniz yoksa yoksunuz. Bunu bir gelecek endişesi olarak görüyoruz. Burada gayrete devam edeceğiz. Ulak yapılanmasının geliştirilmesine de açığız. ASELSAN, HAVELSAN ile hisselerimizi aşağıya çekmeye de hazırız. Özel sektörden başka girişimler oluyor şu anda. Tabii girişimde bulunulsun ama kapısı tamamen açık bir yer varken neden buraya girilmiyor? Belli bir yere gelmiş olmasına rağmen hisselere astronomik bir para da isteyecek değiliz. Ulak’ı Türkiye’nin geleceği olduğu için zorlamaya devam edeceğiz. Bu konu bizim için hayati önemde, inşallah herkes bunun farkına varır. Eksikleri gidermek, geliştirmek için buraya öncelik vererek kaynak akıtırız. Yeter ki yabancıların hakimiyetinin önüne geçelim.”

Demir, Ulak’ın Evrensel Proje dışında daha kalabalık alanlarda, daha büyük yükler altında kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçladıklarını bildirdi.

Alternatifimiz varsa özgürüz

Ali Taha Koç da Savunma Sanayii Başkanlığının siber güvenlik alanındaki kümelenmeyle iyi bir tohum attığını, bunu filize dönüştürüp yerli ve milli çözümleri globale taşımayı amaçladıklarını söyledi. Türk şirketlerinin yurt dışında satın alınmasının aynı zamanda sermaye birikiminin oluşmasını sağladığını dile getiren Koç, ilerleyen aşamada bu sayede ortaya çıkan melek yatırımcıların desteğiyle daha güçlü yerli şirketler oluşacağını ifade etti.

Göç mimarisini sürekli destekliyoruz

Koç, kamuda herkesin yerli yazılım kullanması konusunda teşvik edici olduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Yazılım ve donanım anlamında alternatifler oluşmasını ve özgürlüğe sahip olmayı amaçlıyoruz. Alternatifimiz varsa özgürüz. Alternatiflerimizin hepsinin yerli olması diye bir şartımız da yok. Açık kaynak platformlara geçiş konusunda çalışmalarımız var. Göç mimarisini sürekli destekliyoruz. Donanımdaki bağımlılığı azaltabilmek için bulut teknolojilerine doğru motive ediyoruz. Bu sayede hem daha ekonomik çözümler sağlanıyor hem de yerlilik oranının artışı destekleniyor. Her şeyin yerlisini yapmak mümkün değil. Kamu olarak stratejimiz açık kaynağa geçiş ve her sistemin alternatifinin olması.”