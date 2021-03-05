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Dünya Türkiye'nin F-35'lerine el koyan ABD'den skandal açıklama: Yunanistan'a F-35 vermeye hazırız
Dünya

Türkiye'nin F-35'lerine el koyan ABD'den skandal açıklama: Yunanistan'a F-35 vermeye hazırız

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, ABD’nin Yunanistan’a F-35 tipi modern savaş uçakları satmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:40:00 -
Türkiye'nin F-35'lerine el koyan ABD'den skandal açıklama: Yunanistan'a F-35 vermeye hazırız

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Atina’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin, Yunanistan’ın bu konuda yatırım yapmaya karar vermesi durumunda F-35 savaş uçakları satma konusunda iş birliği yapmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Pyatt, “Yunanistan’a, hazır olduğunda F-35 satmak için hazırız.” dedi.Yunanistan’ın F-35 savaş uçaklarını hava kuvvetlerine katabilmesi için gerekli altyapıya ihtiyaç bulunduğunu ve bu nedenle uzun yıllar alacak bir süreç gerektirdiğini belirten Pyatt, bunun öncesinde Yunan hava kuvvetlerindeki 84 adet F-16 savaş uçağının Amerikan Lockheed şirketi tarafından Viper’e dönüştürülmesinin bu sürece yardımcı olacağını ifade etti.

Pyatt, ABD’nin Yunan donanması için önerdiği firkateynlerin Atina tarafından satın alınmasının da Yunanistan ve ABD arasındaki stratejik ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacağını dile getirerek “Biz sadece metal satmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere değinen Pyatt, Washington’ın bu görüşmeleri desteklediğini belirterek “ABD istikşafi görüşmelerin yörüngede kalmasını arzu ediyor. Şimdi top Ankara’nın sahasında.” diye konuştu.

Kaynak: Birlik Gazetesi

 

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Yorumlar

imamhatipli

kıtalararası etkin nükleer güç olursak planları suya düşer. Amaç ırak'ı iranla savaştırdığı gibi bizi de rumla savaştırmak sonrası malum.
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Egeli.

Adamlar Yunanistan'ın kısa donuna kadar almaya karar vermiş.d)::
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