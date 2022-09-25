Türkiye'nin eseri TOGG'un fabrikası 29 Ekim'de açılıyor! Türk insanın 120 yıllık hayali...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Valilik ve Belediyeyi ziyaret ederek Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü.

Dumandağ Kur'an Kursu, Camileri Yaşatma Vakfı ve merkeze bağlı Cevizdere köyünde kurulan Elerji AŞ Biyogaz Tesisi'nin açılışında yer alan Hisarcıklıoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası tarafından bir otelde düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar" programına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, programda yaptığı konuşmada, Elazığ'a hayırlı işler için geldiklerini, önemli iş birliği protokollerinin de imzalandığını söyledi.

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek üzere Fırat Üniversitesi ile iş birliği yaptıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalarda yeşil mutabakat bölgesel eylem planı hazırlandığını belirtti.

"Odamız ve borsamız el birliği yaparak hayvancılığa ve gıda sanayisine büyük değer katacak olan Elazığ Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB'yi kuruyor." ifadelerini kullanan Hisarcıklıoğlu, bugün gelişmiş ülkelerdeki oda ve borsalar hangi standartlarda üyelerine hizmet veriyorsa, Elazığ'daki oda ve borsanın da aynı standartlarda hizmet verdiğini kaydetti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu salgın döneminde 365 oda ve borsanın görevinin başında olduğunu, üyelerin sıkıntısını ve derdini her gün kendisine bildirdiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde bana 220 talebiniz olmuş, 220 talebin yüzde 97'si ama öyle ama böyle çözüldü. Zengin olmanın yolu tek bir yoldan geçer, o da ticarettir. Ticaretin olmadığı yerde zenginlik olmaz. Yeraltı kaynaklarıyla halkın zenginlikleri olmaz. Halkın zengin olabilmesinin yolu, ticaretten geçer. Ticaretin tek bir talebi var; o da huzurdur, huzur oldu mu istihdam ve yatırım başlar. Şu anda bölgede herkes bizden yeni OSB istiyor. Bu yatırım iştahının göstergesidir. Huzur oldu mu ticaret, ticaret oldu mu zenginlik olur. Bundan sonra Allah'a çok şükür buralarda bir yatırım iştahı var, bunu Ankara'da da görüyorum çünkü herkes yatırım yeri için talepte bulunuyor benden."

Hisarcıklıoğlu, Türk insanın 120 yıllık hayali ve 60 yıl önce yarım kalan bir rüyası olduğunu ve Türkiye'nin otomobili TOGG'un bu görevi üstlendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin eseri TOGG'un fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Mart ayında da inşallah Elazığ'da TOGG arabalarını caddelerde gezerken görebileceksiniz. Biz Elazığ'ın her zaman yanında olduk. Her türlü sıkıntılı gününde de buradaydık. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Programda diğer konuşmaların ardından Elazığ Ticaret Borsası ile Fırat Üniversitesi arasında "TAHAM İş Birliği Protokolü" ile "Yeşil Mutabakat Eylem Planı Protokolü" ve "Elazığ Bölgesel Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi İş Birliği Protokolü" imza töreni gerçekleştirildi. Kentte en çok ihracat ve istihdam sağlayan firmalar ile ticarette 30-40 yılını dolduran iş insanlarına plaket verildi.

Programa, Vali Toraman ve Belediye Başkanı Şerifoğulları, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Tunceli TSO Başkanı Zeynel Açıkgöz, Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas, Muş TSO Başkanı Erdal Koç ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile iş insanları, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

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