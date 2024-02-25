Türkiye'nin en zengin kulübünün maçında o yıldız yok! Ne kadar devam edecek? Son sonuçları açıklandı
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, İstanbulspor maçında sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Gedson Fernandes, Galatasaray maçında yok
Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.
Mücadelenin 34. dakikasında Gedson Fernandes sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Portekizli oyuncu 28. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
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