  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye'nin en zengin kulübünün maçında o yıldız yok! Ne kadar devam edecek? Son sonuçları açıklandı
Spor

Türkiye'nin en zengin kulübünün maçında o yıldız yok! Ne kadar devam edecek? Son sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 20:07:00 -
Türkiye'nin en zengin kulübünün maçında o yıldız yok! Ne kadar devam edecek? Son sonuçları açıklandı

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, İstanbulspor maçında sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Gedson Fernandes, Galatasaray maçında yok

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.

Mücadelenin 34. dakikasında Gedson Fernandes sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Portekizli oyuncu 28. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23