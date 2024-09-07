Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! İşte o liste...

Ülkemizin illeri üzerinde yapılan bir dizi araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Yapılan araştırma sonucunda 81 il arasındaki en zengin il belli oldu.

Çoğu kişinin ilk aklına gelen şehirler arasında yer alan Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i gerisinde bırakarak Türkiye’nin en zengini olan il şaşırtmayı başardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GYSH) raporu verilerine göre belirlenen listede bakın en zengin şehir hangisi oldu.

İşte Türkiye'nin en zengin illeri:

1-KOCAELİ

2-İSTANBUL

3-TEKİRDAĞ

4-ANKARA

5-İZMİR

6-BİLECİK

7-KIRKLARELİ

8-YALOVA

9-BURSA

10-ANTALYA