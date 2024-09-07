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Ekonomi Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! İşte o liste...
Ekonomi

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! İşte o liste...

Yeniakit Publisher
2024-09-07 09:47:00 -
Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! İşte o liste...

Türkiye’nin şehirlerin çeşitli şekillerde değerlendirildiği araştırmaya bir yenisi daha eklendi. Bu kez yapılan araştırma sonucunda Türkiye’nin en zengin şehri belli oldu. İşte, Türkiye’nin en zengin şehri...

Ülkemizin illeri üzerinde yapılan bir dizi araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Yapılan araştırma sonucunda 81 il arasındaki en zengin il belli oldu.

Çoğu kişinin ilk aklına gelen şehirler arasında yer alan Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i gerisinde bırakarak Türkiye’nin en zengini olan il şaşırtmayı başardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GYSH) raporu verilerine göre belirlenen listede bakın en zengin şehir hangisi oldu.

İşte Türkiye'nin en zengin illeri:

1-KOCAELİ

2-İSTANBUL

3-TEKİRDAĞ

4-ANKARA

5-İZMİR

6-BİLECİK

7-KIRKLARELİ

8-YALOVA

9-BURSA

10-ANTALYA

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