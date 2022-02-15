Türkiye'nin en usta hortumcularının işçisi ortaya çıktı! Utanmadan ders vermeye kalkıştı

Hortumculardan Cem Uzan ve Erol Aksoy’un medya organlarında haber spikeri ve program sunucusu olarak çalışan Gülgün Feyman, utanmadan bugun kalkıp kürtçe ders vermeye çalıştı.

Hortumcu Erol Aksoy Paris’e kaçmıştı

Erol Aksoy bankalarındaki kaynakları hortumlayarak Türkiye’yi tarihinin en büyük finansal krizine sokan en önemli isimlerdendi. Sahibi olduğu İktisat Bankası7nda ‘nitelikli zimmet’ suçundan yargılanan ve 8 yıl 4 aylık hapis cezası alan Erol Aksoy, bir gün bile cezaevine kalmadan Paris’e kaçmıştı.

Cem Uzan da hortumladı ve Paris’e kaçtı

Milletin ve devletin parasını hortumlayan bir diğer ise ise Cem Uzan’dı. Uzan ailesine ait olan İmar Bankası’nı hortumlayan Cem Uzan, yargılandığı davalarda hapis kokusu alır almaz Paris’e kaçan isimlerden biri olmuştu.

Hortumcuların işçisi işte böyle ders vermeye kalkıştı.

Türkiye’yi hortumlayan Erol Aksoy ve Cem Uzan’ın işçisi olarak çalışan Gülgün Feyman, bugün bir internet haber sitesine konuşarak kürtçe ders vermeye kalkıştı. Feyman, “Kürtçenin resmileşmiş bir altyapısı yoktur; bir Kürt’ün diğer Kürt’ü anlamadığı çeşitli lehçeleri vardır.” dedi.