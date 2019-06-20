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Türkiye’nin en pahalı arpası Susurluk’ta satıldı

Susurluk Ticaret Odasına sezonun ilk arpası geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:02
Türkiye’nin en pahalı arpası Susurluk’ta satıldı

Susurluk Ticaret Odasına sezonun ilk arpası geldi. Borsaya ilk arpa ürününü getiren çiftçi Özgür Bangür’ün arpası ilk işlem gördüğü için, 50 kilo arpaya sembolik fiyat olarak 18 liradan gerçekleşti.


Susurluk Ticaret Borsası yeni hizmet binasına geçişinin ardından ilk alım satım seansını gerçekleştirdi. Alım satım seansına alıcı olarak Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Göçer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup Bozkan, Ticaret Borsası Üyeleri Hikmet Saygı, Aptullah Kesen, Bülent Encin ve Ahmet Toygun katıldı. Balıklıdere Mahallesi’nden Özgür Bangür’ün getirdiği ve borsada ilk işlem gören arpanın 50 kilogramlık sembolik satışı, kilogramı 18 lira gibi çok yüksek bir değerden gerçekleştirildi ve ilk arpayı 18 liradan Yakup Bozkan tarafından alındı. Borsada işlem yapılan 6 bin 590 kilogramlık ilk arpanın satışı da yine Yakup Bozkan tarafından alındı.


Susurluk Borsasında ilk alımı yapan Yakup Bozkan, "Borsamızın başlattığı bu hizmetin tüm Susurluk ve bölgemiz çiftçisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Susurluk Ticaret Borsası Başkanı Sefer Göçer ve katılım sağlayan tüccar ve çiftçilere teşekkür eden Bozkan, katılımın daha büyüyerek gerçekleşmesi gerektiğini, bundan da hem bölge çiftçisi hem de tüccarın büyük fayda sağlayacağını kaydetti.


Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Göçer ise yaptığı açıklamada, "Çiftçi kaliteli ürününü daha iyi değerden sattıkça daha da kaliteli ürünler üretmeye çalışarak üretimini arttıracak tüccar da değerleri belli olan kaliteli ürünleri gerçek değerlerinde alarak zarar etme riskini ortadan kaldıracaktır. Bu sayede de hem köylümüz hem çiftçimiz hem de tüccarlarımız kazanacaktır. Biz Susurluk Ticaret Borsası olarak gerekli yatırımları yaptık ve elimizi taşın altına koyduk. Şimdi de bölgemiz çiftçilerinden aynı gayreti göstermelerini, borsamıza ürünlerini getirmelerini ve borsamızda ürünlerini gerçek değerinde satmalarını bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:02
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