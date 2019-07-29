Türkiye’nin en karanlık noktasında Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı

Türkiye’nin ölçülen en karanlık bölgesi olan Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi Dedegöl Dağı eteklerinde bulunan Melikler Yaylası Gökyüzü Gözlem Şenliği hafta sonu gerçekleştirildi.

Melikler Yaylasında gerçekleştirilen etkinliklerde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de gökyüzü tutkunlarını yalnız bırakmadı. Türkiye’de ilk kez Karanlık Gökyüzü Parkının Melikler Yaylasında kurulması amaçlanırken, çok sayıda gök bilimci gece boyunca gökyüzünü izleyerek Samanyolu’nu, galaksileri gözleme şansını yakaladı.

Prof. Dr. Ethem Derman’ın önderliğinde gerçekleştirilen ve Isparta Belediyesinin de çadırlar kurduğu, çocuklar için balon parkın oluşturulduğu ve binlerce katılımcıya geleneksel helva kabunenin ikram edildiği Gökyüzü Gözlem Şenliğinde belediye tarafından üzerinde Dünya, Satürn ve galaksinin yer aldığı binlerce tişört günün anısına katılımcılara hediye edildi. Bir tur vasıtasıyla Melikler Yaylasına gelen Ukrayna, Polonya ve Güney Koreli turistlerde gökyüzünü izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın yanı sıra il dışından ve yurt dışından gelen gökyüzü tutkunları ile bir süre sohbet etti. Katılımcılar organizasyondan duydukları mutluluklarını ve belediyenin katkılarından dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti. Başdeğirmen,gökyüzü tutkunlarını çadırlarında ziyaret edip, bir sonraki yıl yapılacak etkinlikler için görüş ve önerilerini aldı. Akşamda yaylada yapılan gökyüzü gözlem etkinliğine katılan Başkan Başdeğirmen, ailesi ile birlikte gökyüzünü izledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, insanların deniz, kum, güneş anlayışlı görüşlerinin artık değişmeye başladığını belirterek, " Isparta’mız deniz, kum, güneşten sonra gelinebilecek yayla turizminin ve bu tür etkinliklerin ve eko turizmin yapılabileceği en güzel bölge. Buna bir de Türkiye’nin en karanlık bölgesi Melikler Yaylası Gökyüzü Gözlem Şenliği eklendi. Bu Türkiye’de bir ilktir. Başka bir yerde görmeniz mümkün değil” görüşlerinde bulundu.

Katılımcıların Melikler Yaylası ve Gökyüzü Gözlem etkinliklerinin tanıtımı noktasında ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Katılımcılarımızın yapacağı reklamlarla bizler çok daha ileriye gidebileceğiz. Geçen sene 8 kişi gelen bir gurubumuz bu yıl 40 kişi gelmiş, bu gelecek seneye daha da artsın istiyoruz. Bizde ihtiyaçlarınızı sizlere soruyoruz. Görmüş olduğunuz eksiklikleri bizlere bildirin. Eksikliklerimizi tamamlamak için bizlerde hazır olacağız. Bir önceki yıldan bu yıl daha iyiyiz, bir sonraki yıl çok daha iyi olacağız. Sizler bizlere yön verir, eksikliklerimizi söylerseniz bizler çok daha fazlasını yaparak sizlere hizmet etmek istiyoruz."dedi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyelerinin de katıldığı etkinliklerde Pınargözü Mağarasına yürüyüş gerçekleştirildi.