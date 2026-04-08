Gündem
Türkiye'den dev operasyon

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a 34 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 198 zanlı gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 34 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

 

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 273 zanlı hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar temenni ediyorum."

Alp

Bunları toplayıp İsrail'e bırakmak lazım. Acaba kaç tanesi mücadele edecek.

arap ülkelrinde bu kadar calısmıyor bu hain daesciler

eylemleride ne iraile ne amerikaya yapıyorlar nerde müslüman ülkelr varsa orda yapıyorlar .baslarındakilerde israildeki tel aviv islam üniversitesinden mezun sajhıslar hoca gibi gözükenler
