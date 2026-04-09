Yalım'ın uçkuru Eşki'yi yaktı! Bornova'da bankamatik sevgili gözaltında

Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışan Seher A. ile basılan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın “uçkur maceraları”, CHP’li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin başını yaktı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 4 sevgilisinden biri olan A.A.’yı işe alan ve 5 ay işe gelmemesine rağmen maaş ödediği deşifre olan Ömer Eşki ve beraberindeki üç şüpheli, bankamatik memur çalıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bornova Belediyesi’nde bankamatik memur çalıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında istenen SGK uzmanlık raporunda skandalda sorumluluğu olanlar tespit edildi. Başsavcılık tarafından ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki üç şüpheli gözaltına alındı.

BORNOVA’DA UÇKUR GÖZALTILARI

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile 'Rüşvet', 'irtikap' ve 'İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler üzerine konuya dair sosyal medya platformlarında çeşitli paylaşımların yapıldığı tespit edildi.

ÇALIŞMADAN MAAŞ ALDI

Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde, Uşak Belediye Başkanı ile ilişkili olduğu iddia edilen bir şahsın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı yönünde haber ve paylaşımların açık kaynaklarda yer aldığı belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımlar ihbar kabul edilerek yapılan çalışmalar neticesinde ilgili şahsın kimliği tespit edildi. A.A. isimli şahıs ile birlikte konu ile bağlantılı belediye yetkilileri hakkında 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

SKANDAL SGK RAPORUNDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi'nde A.A.'nın "bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli A.A.'nın 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı tespit edildi.

Yorumlar

ata

efenim işinin ehli olanlar işe alınıyor, yani liyakat esasına göre chp haklı...
