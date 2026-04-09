Hizbullah’tan işgalcilere misilleme: Siyonist askerlerin girdiği ev vuruldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Lübnan direnişi, katil İsrail’in ateşkes mutabakatını hiçe sayan saldırılarına ağır darbelerle karşılık vermeye devam ediyor. Hizbullah, son gerçekleştirdiği operasyonlarla işgalci güçlerin mevzi ve araçlarını imha ettiğini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan resmi açıklamada, Lübnan topraklarını ve sivil halkı koruma kararlılığı vurgulandı. Tayibe Projesi bölgesinde bir ev içerisinde konuşlanan siyonist işgal güçlerinin, saldırı amaçlı bir insansız hava aracıyla (İHA) tam isabetle vurulduğu bildirildi.

Operasyonların bununla sınırlı kalmadığı, direniş güçlerinin yine Tayibe beldesinde işgal ordusuna ait “Nemira” tipi zırhlı bir aracı güdümlü füzeyle hedef alarak kullanılamaz hale getirdiği belirtildi. Ayrıca sabaha karşı “Menara” yerleşimine yönelik düzenlenen roket saldırısıyla işgalcilere nefes aldırılmadı.

"Ateşkesi ABD-İsrail ikilisi bozuyor"

Direniş cephesinden yapılan açıklamada, tüm operasyonların işgalci tarafın ateşkes ihlallerine bir cevap niteliği taşıdığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu karşılık, ülkemize ve halkımıza yönelik Amerikan-İsrail saldırganlığı tamamen sona erene kadar kararlılıkla devam edecektir. Direniş tarafı ateşkese bağlı kalmasına rağmen, karşı tarafın hukuk tanımaz tutumu meşru müdafaa hakkımızı doğurmuştur.”

Siviller hedef alınıyor: Tam bir savaş suçu

İşgalci İsrail’in dün Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda sivilleri hedef alması, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Yüzlerce sivilin şehit olduğu ve yaralandığı saldırılar, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve aleni bir savaş suçu olarak nitelendirildi. Dünya kamuoyunun sessiz kaldığı bu vahşete karşı Hizbullah, Lübnan halkının savunucusu olmaya devam edeceğini ilan etti.

