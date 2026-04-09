İhracatçıya 100 milyon euroluk nefes borusu: Türk Eximbank finansman duvarını yıktı
Küresel zorbaların piyasalarda estirdiği spekülatif fırtınalara rağmen Türk Eximbank, uluslararası finans çevrelerinden 100 milyon euroluk dev bir kaynak daha temin etti. İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) ile sağlanan bu on yıl vadeli finansman, Türk sanayicisinin küresel arenadaki rekabet gücüne güç katacak. Türkiye’ye duyulan güvenin bir nişanesi olan bu adım, ihracatın büyüme vizyonuna can suyu olacak.