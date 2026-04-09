Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
İhracatçıya 100 milyon euroluk nefes borusu: Türk Eximbank finansman duvarını yıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel zorbaların piyasalarda estirdiği spekülatif fırtınalara rağmen Türk Eximbank, uluslararası finans çevrelerinden 100 milyon euroluk dev bir kaynak daha temin etti. İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) ile sağlanan bu on yıl vadeli finansman, Türk sanayicisinin küresel arenadaki rekabet gücüne güç katacak. Türkiye’ye duyulan güvenin bir nişanesi olan bu adım, ihracatın büyüme vizyonuna can suyu olacak.

Türk Eximbank, İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) iş birliğiyle 100 milyon euroluk finansman sağladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank'ın ICIEC iş birliğiyle sağladığı 10 yıl vadeli 100 milyon avroluk kredi, Türk ihracatçılarının işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Söz konusu kaynakla, özellikle ihracatçı firmaların üretim kapasitelerinin artırılmasına, yeni pazarlara erişimlerinin desteklenmesine ve küresel değer zincirlerindeki konumlarının güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Son işlemle, Türk Eximbank'ın sağladığı uzun vadeli finansmanın toplamı 500 milyon euroyu aştı. Katılım finans ilkeleriyle uyumlu olarak temin edilen bu kaynak, finansal çeşitliliğin artırılması ve farklı yatırımcı gruplarının Türkiye ekonomisine erişiminin kolaylaştırılması açısından da önemli bir rol üstleniyor. Söz konusu işlem, bu yönüyle yalnızca bir finansman temini değil aynı zamanda uluslararası finansal mimaride çeşitlilik ve derinliğin artırılmasına yönelik stratejik bir adım olarak da öne çıkıyor.

“İHRACATÇILARIMIZIN BÜYÜME STRATEJİLERİNİ DESTEKLİYORUZ” Açıklamada anlaşmaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, artık uluslararası ticaretin yalnızca mal ve hizmet akışından ibaret olmadığını, aynı zamanda finansman yapılarının niteliğiyle şekillenen çok katmanlı bir ekosisteme dönüştüğünü bildirdi. Güney, "Bu çerçevede ihracatın sürdürülebilir biçimde artırılması, uzun vadeli, uygun maliyetli ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarına erişimle doğrudan ilişkilidir. Türk Eximbank olarak bu anlayışla, ihracatçılarımızın finansmana erişimini güçlendirirken, aynı zamanda finansman araçlarımızı küresel eğilimlerle uyumlu şekilde çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İslam Kalkınma Bankası Grubunun önemli kuruluşlarından ICIEC ile uzun yıllara dayanan köklü ve geniş yelpazede iş birliklerinin bulunduğunu kaydeden Güney, "Uluslararası birlik ve platformlar çatısı altında da devam eden güçlü ortaklığımız bulunmaktadır. Son işlem de söz konusu stratejik yaklaşımın güçlü yansımasıdır. Bu süreklilik hem kurumsal iş birliklerimizin derinliğini hem de Türkiye'ye duyulan güveni ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Ali Güney, sağlanan finansmanın ihracatçılara sağlayacağı katkılara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlanan bu finansman ihracatçılarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde, yatırım odaklı büyüme stratejilerinin desteklenmesine de hizmet edecektir. Özellikle üretim kapasitesini artırmaya, katma değerli ihracatı geliştirmeye ve firmalarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü kalıcı biçimde yükseltmeye yönelik yatırımların finansmanında etkin bir şekilde kullanılmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birliklerini çeşitlendirerek, ihracatçılarımıza sunduğumuz finansman imkanlarını daha da genişletmeyi ve Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme vizyonuna güçlü katkı sağlamaya devam edeceğiz."

İktidar rüyası gören CHP'ye şamarı indirdi
Gündem

İktidar rüyası gören CHP'ye şamarı indirdi

Yolsuzluk, rüşvet ve kirli pazarlıklarla adı anılan CHP belediyelerinde skandallar bitmek bilmiyor. Millete hizmet yerine otel odalarında se..
İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı
Dünya

İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı

Dışişleri Bakanlığı, kandan beslenen terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırılarına 'İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve ..
CHP'li isim şaşırttı! 'Türkiye’nin başının belaya sokulmamasından çok memnunum'
Siyaset

CHP'li isim şaşırttı! 'Türkiye’nin başının belaya sokulmamasından çok memnunum'

CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş, Türkiye’nin ABD-İsrail-İran geriliminde izlediği dengeli dış politikanın doğru olduğunu belirtti. Rusya-Ukra..
İsrail ateşkesi çiğnedi: Hürmüz'de büyük kriz!
Gündem

İsrail ateşkesi çiğnedi: Hürmüz'de büyük kriz!

İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi durduruldu!
Rezerv rekorlar kırarken ortalıkta yok satış yaparken lafı çok! Ali Babacan’dan şark kurnazlığı
Gündem

Rezerv rekorlar kırarken ortalıkta yok satış yaparken lafı çok! Ali Babacan’dan şark kurnazlığı

AK Parti hükümeti döneminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cumhuriyet tarihin en büyük rezerv rekorlarını kırarken sesi çıkmayan ..
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü oyuncu Hande Erçel’in Adli Tıp raporu sonucu gün yüzüne çıktı. ..
