CHP'li isim şaşırttı! 'Türkiye’nin başının belaya sokulmamasından çok memnunum'

CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş, Türkiye’nin ABD-İsrail-İran geriliminde izlediği dengeli dış politikanın doğru olduğunu belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki yaklaşımı hatırlatan Yarkadaş, Türkiye’nin sürece dahil edilmemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

CHP'de iki dönem milletvekilliği yapan, ana muhalefet kulislerine hakimiyetiyle bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, Türkiye'nin son dönemde izlediği dengeli dış politikanın doğru olduğunu belirtti.

TV 100'de konuk olduğu canlı yayında gündemi değerlendiren Yarkadaş, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemde de hükümetin aynı şekilde dengeli, savaşın tarafı olmayacak şekilde bir dış politika yürüttüğüne dikkat çekti.

İSTİKRAR VE GÜVEN VURGUSU

Bugün ABD-İsrail-İran Savaşı'nda da aynı politikayla hareket edildiğini vurgulayan Yarkadaş, "Bugün de içinde bulunduğumuz politika, evet AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yürütülüyor.

İktidarda onlar olduğu için Cumhur İttifakı olarak ama en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesi de ele alındığında, o çizgide yüründüğünde Türkiye'nin ne kadar istikrarlı ve güvenli olabileceğini görüyoruz. Ben bu savaşa hiçbir şekilde kenarından köşesinden bulaşmadığımız için, taraf olmadığımız için, ülkemize herhangi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakacak bir adım atılmadığı için vatandaş olarak çok memnunum" değerlendirmesinde bulundu.

"EN AZINDAN 40 GÜN İÇİNDE BUNLARIN HİÇBİRİ YAŞANMADI"

Bu duygunun sadece kendisinde olmadığını da ifade eden Yarkadaş, "Ben Cumhuriyet Halk Partili bir vatandaş olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski bir milletvekili olarak, Türkiye'nin başının belaya sokulmamasından çok memnunum. İnsanlarda şu tedirginlik vardı, savaşın başladığı ilk günlerde.

Acaba İsrail bize de saldıracak mı? Acaba İran'dan bir füze istenmediği halde düşecek mi? Ekonomimiz nasıl bir hal alacak? İnsanlarımızın sosyal yaşamı nasıl bozulacak? Nasıl etkilenecek? Göç gelecek mi? Gelmeyecek mi? Tabii göç korkusu, göç kaygısı vardı. İnsanlarımız nasıl bir felaketle karşı karşıya kalacak diye korkuluyordu. En azından geride kalan 40 gün içinde bunların hiçbiri yaşanmadı.

Kaynak: tv100