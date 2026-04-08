Uyuşturucu soruşturmasında adı geçiyordu! Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü oyuncu Hande Erçel’in Adli Tıp raporu sonucu gün yüzüne çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen isimlerden Hande Erçel’in uyuşturucu test sonuçları açıklandı.
Hakkında gözaltı kararı verildiğini öğrenen Erçel, eğitim için yurt dışında bulunduğunu açıklamış ve kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek ifade vermişti.
TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve test verdikten sonra serbest bırakılan Hande Erçel'in testinin sonucu belli oldu.
Erçel’in testlerinde uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.