URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı'na göre Türkiye’nin en iyi 5 devlet üniversitesi açıklandı. URAP'ın değerlendirdiği kriterler sonucunda verdiği puanlara göre Türkiye'nin en iyi devlet üniversitesi Hacettepe Üniversitesi olarak belirlendi.

URAP verilerine göre belirlenen Türkiye'nin en iyi 5 devlet üniversitesi ve puanları şu şekildedir;

1. Hacettepe Üniversitesi: 337,38 puan

2. İstanbul Üniversitesi: 314,69 puan

3. İstanbul Ticaret Üniversitesi: 293,31 puan

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4. Ankara Üniversitesi: 291,45 puan

5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ: 288,97 puan