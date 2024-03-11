Türkiye’nin en iyi 5 devlet üniversitesi!
URAP araştırmasına göre Türkiye'nin en iyi 5 devlet üniversitesi belli oldu. Peki Türkiye'nin en iyi devlet üniversitesi hangisi seçildi? İşte o sıralamaya hangi üniversite girdi hangi üniversite giremedi..
URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı'na göre Türkiye’nin en iyi 5 devlet üniversitesi açıklandı. URAP'ın değerlendirdiği kriterler sonucunda verdiği puanlara göre Türkiye'nin en iyi devlet üniversitesi Hacettepe Üniversitesi olarak belirlendi.
URAP verilerine göre belirlenen Türkiye'nin en iyi 5 devlet üniversitesi ve puanları şu şekildedir;
1. Hacettepe Üniversitesi: 337,38 puan
2. İstanbul Üniversitesi: 314,69 puan
3. İstanbul Ticaret Üniversitesi: 293,31 puan
ÖNE ÇIKAN VİDEO
4. Ankara Üniversitesi: 291,45 puan
5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ: 288,97 puan