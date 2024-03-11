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Eğitim Türkiye’nin en iyi 5 devlet üniversitesi!
Eğitim

Türkiye’nin en iyi 5 devlet üniversitesi!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 22:17:00 -
Türkiye’nin en iyi 5 devlet üniversitesi!

URAP araştırmasına göre Türkiye'nin en iyi 5 devlet üniversitesi belli oldu. Peki Türkiye'nin en iyi devlet üniversitesi hangisi seçildi? İşte o sıralamaya hangi üniversite girdi hangi üniversite giremedi..

URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı'na göre Türkiye’nin en iyi 5 devlet üniversitesi açıklandı. URAP'ın değerlendirdiği kriterler sonucunda verdiği puanlara göre Türkiye'nin en iyi devlet üniversitesi Hacettepe Üniversitesi olarak belirlendi. 

URAP verilerine göre belirlenen Türkiye'nin en iyi 5 devlet üniversitesi ve puanları şu şekildedir;

1. Hacettepe Üniversitesi: 337,38 puan 

2. İstanbul Üniversitesi: 314,69 puan

3. İstanbul Ticaret Üniversitesi: 293,31 puan
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4. Ankara Üniversitesi: 291,45 puan

5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ: 288,97 puan

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