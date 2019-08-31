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Türkiye’nin en genç antrenörü göreve başladı

8 yıldır Zonguldak’ın Ereğli İlçesin’de amatör lig takımı Zonguldak Ereğlispor forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Emre Kartal C Antrenörlük belgesi alarak formasını giydiği takımda antrenör olarak göreve başladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
Türkiye’nin en genç antrenörü göreve başladı

8 yıldır Zonguldak’ın Ereğli İlçesin’de amatör lig takımı Zonguldak Ereğlispor forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Emre Kartal C Antrenörlük belgesi alarak formasını giydiği takımda antrenör olarak göreve başladı.


Zonguldak’ın Ereğli İlçesin’de amatör lig takımlarından Zonguldak Ereğlispor forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Emre Kartal Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Zonguldak’ta açılan C Antrenörlük kursuna katılmıştı. Genç oyuncu Kartal kursu başarı ile tamamlayarak Türkiye’nin en genç antrenörleri arasına girdi. Emre Kartal 8 yıldır formasını giydiği Zonguldak Ereğlispor’da bu kez U-16 yaş kategorisinde antrenör olarak göreve başladı. Kartal’ın bu başarısı ise takım arkadaşları ve hocaları tarafından övgüler aldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
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