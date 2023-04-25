Türkiye'nin en büyük savaş gemisi! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi sürüyor: Binlerce kişi ziyaret etti! Proje böyle olur

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’na demirlenerek 17 Nisan günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. Bir hafta boyunca gemi 92 bin 317 kişi tarafından ziyaret edildi. Yoğun ilgi bugün de devam etti. TCG Anadolu bugün de 6 bin 823 kişi ziyaret etti. TCG Anadolu, toplam 99 bin 140 kişi tarafından ziyaret edildi.

TCG Anadolu'ya sağladıkları mühendislik ve tasarım hizmetleri hakkında bilgi veren SAHA İstanbul'un üye firması Delta Marine İş Geliştirme Direktörü Dirim Şener, TCG Anadolu tecrübesinin üzerine şimdi gerek ülkemizin gerekse yabancı ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok askeri gemi projesinin içerisinde yer alıyoruz. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi; aynı zamanda Türkiye'de yapılmış en büyük gemi olan TCG Anadolu, tıpkı MİLGEM projesi gibi bundan sonrası için bir mihenk taşı olacaktır" dedi.