Türkiye'nin en büyük mezarlığı ne zaman dolacak?

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Karşıyaka Mezarlığı'nın 3 bin 500 dönüm arazi üzerinde kurulu olduğunu belirten Başkan Köksal Bozan, "Türkiye'nin en büyük mezarlığı Karşıyaka'da bugüne kadar 450 bin defin yapılmış. Karşıyaka Mezarlığı 1970'lerde kurulmuştur. Şu anda ise günde ortalama 30-40 civarında defin işlemi yapıyoruz." dedi.

'Karşıyaka dolduğunda alternatif problemimiz yok'

Karşıyaka Mezarlığı'nın teknik bilgilerini de paylaşan Başkan Köksal Bozan, "Mezarlık içinde yaklaşık 50 morgumuz bulunuyor. 3 erkek 3 de bayan olmak üzere 6 yıkama yerimiz var. Karşıyaka Mezarlığımız şu an yüzde 99 oranında doluluğa sahip. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mansur Yavaş'ın talimatları ile defin yeri kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor ama burası elbette dolacak. Buraya alternatif olarak Mamak Ortaköy Mezarlığımızda 120 bin lahitimiz hazır bekliyor. Yine Sincan'da Cimşit Mezarlığımız yaklaşık 100 bin lahitle beraber Ankaralının hizmetinde. Yani Karşıyaka Mezarlığı dolduktan sonra alternatif problemimiz yok." diye konuştu.

'Karşıyaka Mezarlığı'ndaki sistemi yürütebilmek için titizlikle çalışıyoruz'

"Karşıyaka Mezarlığı yıllar içinde yapılan kamulaştırmalarla oldukça geniş bir alana yayılmış." diyen Başkan Bozan, "Mezarlığın kontrolünü sağlayabilmek adına titizlikle çalışıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyemize bağlı Zabıta Dairemizle burada Zabıta Karakolu kurduk. Zabıta işlemlerini buradan yürütüyoruz. Alfa Güvenlik Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 250 güvenlik personelimiz var. Mezarlığımızdaki kamera sistemi personelimiz tarafından 24 saat izleniyor. Mezarlık bünyesinde 20 imamımız var. Dini hizmetleri sürdürebilmek için iki camiye sahibiz. Yaklaşık 120 civarında da temizlik görevlimiz var ki günlük alanı sürekli temizleyip kontrol ediyorlar. Öte yandan cenaze yıkama işlemi için 30 gassalımız var." ifadelerini kullandı.

Cenaze hizmetlerinin Alo 188 hattı ile sağlandığını vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Daire Başkanı Köksal Bozan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 30 tane cenaze aracımız var. Cenazesi olan vatandaşlarımız Alo 188 hattını aradıklarında doktorlarımızla birlikte cenaze aracımız adrese gidiyor. Eğer şüpheli bir durum yoksa ölüm raporları doktorlarımız tarafından hazırlanıyor. İl dışına cenaze nakillerini de bünyemizdeki araçlarla gerçekleştiriyoruz. Ankara'da taşıyıcısıyla, kazıcısıyla, işçisiyle, imamıyla, cenaze nakil hizmetleriyle, güvenliğiyle, temizliğiyle beraber büyük bir sistem kontrol altında. Allah'a hamdolsun ki hiçbir sıkıntımız da yok. Hizmetlerimize en güzel şekilde devam ediyoruz."