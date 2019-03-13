Türkiye’nin en büyük hidroterapi merkezi Bigadiç’te yapılacak

Türkiye’nin en büyük hidroterapi merkezi Balıkesir’in Bigadiç ilçesine yapılıyor. Termal su ile tedavi yapılacak hastahane için Sağlık Bakanlığından onay çıktı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiçli vatandaşlara verdiği müjde ile Türkiye’nin en büyük Hidroterapi merkezinin ilçelerinde yapılacağını açıkladı. Başkan Avcu, Sağlık Bakanlığından Hidroterapi merkezi için izin çıktığını ve merkezin Devlet Hastanesinin yanında bulunan arsaya yapılacağını açıkladı. Avcu, " Çok arzu ettiğimiz hizmetlerin en önemlisi olarak gördüğüm Termal hastanesi ve hidroterapi merkezi kurmak için çalıştık. Burada termal su ile şifalı su ile hidroterapi merkezi hayata geçecek. Bakanlık onayını verdi, projelerini hazırladık. Öyle bir projesi yaptılar ki bütün dünya ki örneklerini gördüler. Türkiye en büyük hidroterapi merkezi Bigadiç’te yapılacak. Hidroterapi merkezinde inme ve felç, ortopedik hastalıklar, spor yaralanmaları, dejenaratif eklem hastalıkları, kronik bel ağrısı, ameliyat ve kırık tedavisi sonrası tedavi, bronşiyal astma, kronik bronşit, üst solunum yolu hastalıkları ve ortopedi ile ilgili insan sağlığıyla ilgili bütün birimler bu hastanede olacak" şeklinde konuştu.

Başkan Avcu Türkiye’nin en büyük hidroterapi merkezinin yapımına hemen başlayacakları belirterek, "Burası Balıkesir’imiz ve ülkemiz için şifa kaynağı. Sıcak su hemen hastanenin dibinden geçiyor. Hastanemiz 50 yataklı olacak. 2 tane büyük havuz ile 20 küçük havuz bulunacak. Tamamen en son teknoloji makineler ve ortopedik aletlerin bulunduğu sağlık merkezi" olacak şeklinde konuştu.