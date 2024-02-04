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Gündem Türkiye'nin en büyük 2. camisi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar!
Gündem

Türkiye'nin en büyük 2. camisi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar!

Yeniakit Publisher
2024-02-04 16:52:00 - 2024-02-04 17:18:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi başta olmak üzere camilerimizin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine, daha geniş açıdan bakmayı fayda görüyorum. Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekanların ötesinde, buraları merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük 2. camisi 'Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi' açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Nüfus çoğalıp ilçemiz büyüdükçe ibadethane ihtiyacı da artıyor. Aynı anda 17 bin kişinin ibadet edebileceği Şahinbey Millet Camii ile bu ihtiyacı karşılamış olacağız
Camileri sadece günde 5 kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz. Camilerimiz tevhidin olduğu kadar, vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür.

Şahin Bey Belediyemizi, Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Mimarından mühendisine, özellikle tüm buradaki işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

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