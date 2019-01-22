0553 313 94 23

“Türkiye’nin En Başarılı Katılım Bankası” seçildi

Vakıf Katılım, “Türkiye’nin En Başarılı Katılım Bankası” ödülünü kazandı.

22 Ocak 2019 Salı 12:02
“Türkiye’nin En Başarılı Katılım Bankası” seçildi

Vakıf Katılım, Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri’nde “Türkiye’nin En Başarılı Katılım Bankası” ödülünü kazandı.  

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, ödülü sektörün büyümesine yaptıkları katkılar nedeniyle almanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti. Oran, şunları söyledi:

Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projelerle bir yandan sektördeki ağırlığımızı giderek artırırken diğer yandan da katılım bankacılığının büyümesine önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Sektörümüzün en genç üyesi olmamıza rağmen, kurulduğumuz günden bu yana hızlı bir büyüme süreci geçirdik. Tecrübeli yönetimimiz, sürekli gelişen dağıtım kanallarımız, dinamik operasyon sistemlerimiz, özverili çalışanlarımız ve yenilikçi yaklaşımımız ile ülkemizin ve kurumumuzun ekonomik hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı şimdiye kadar olduğu gibi 2019 yılında da büyük bir titizlikle sürdüreceğiz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:02
  1. Vakıf Katılım
  2. Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri
  3. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tilkilerin soğuk havada yiyecek bulma çabası
    1. Tilkilerin soğuk havada yiyecek bulma..
    2. BİM aktüelde bu hafta neler var? | BİM..
    3. Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY..
    4. Esed rejiminden İdlib'e saldırı
    5. Görme engelli dönerci çalışma azmiyle..
    6. Sosyal medya fenomeni kadın donarak öldü
    7. “İnternette fırsat eşitliği olmazsa..
    8. Emiliano Sala uçak kazasında öldü mü?
    9. Aracı kurumların karı iki katına çıktı
    10. Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik..
    11. Dergilik’ten okudukça kazandıran..
    12. Çin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını..
    13. Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan..
    14. Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu..
    15. Azerbaycanlı kaptanın cesedi Rusya..
    16. Küresel piyasaların gözü Davos’ta
    17. İbn Haldun Üniversitesi kendi..
    18. MHP Antalya ilçe belediye başkan..
    19. D’S Damat, Grand Pera’da “Pop Up”..
    20. Elektrik desteğinden 10 milyon kişi..
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık