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Aktüel Türkiye'nin Elon Musk'ı; Selçuk Bayraktar!
Aktüel

Türkiye'nin Elon Musk'ı; Selçuk Bayraktar!

Baykar'ın çalışmalarına işaret eden yayın kuruluşu; ABD, İsrail, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık’ın geride bırakıldığını vurguladı. Türkiye'nin SİHA yolculuğundaki ilerleyişine dikkat çekildi

Yeniakit Publisher
2022-09-05 17:04:00 -
Türkiye'nin Elon Musk'ı; Selçuk Bayraktar!

Baykar'ın çalışmalarına işaret eden yayın kuruluşu; ABD, İsrail, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık’ın geride bırakıldığını vurguladı. Türkiye'nin SİHA yolculuğundaki ilerleyişine dikkat çekildi

Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları (SİHA) teknolojisindeki başarısı, dünyanın gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ediyor.

SİHA'ların başarısını, son olarak İtalya basınından "Il Sole 24 Ore" gazetesi yazdı.

"Türkiye SİHA ihracatında lider"
ABD ve İsrail, söz konusu teknoloji alanındaki varlığına ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a işaret edilerek, Türkiye'nin "kendi Elon Musk'ı sayesinde SİHA ihracatında lider" olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, Kalaşnikof gibi bir marka haline geldiğine işaret edilen TB2'ler için, "Ukrayna’da Rus gemilerine karşı belirleyici nitelikte. Meziyet, mühendis iş insanı Selçuk Bayraktar’ın." denildi.

5 ülkeyi geride bıraktı
Baykar'ın, dünya çapında tanınan Bayraktar TB2 modeliyle birkaç yıl içinde Türkiye'yi dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı konumuna ulaştırdığı anımsatıldı.

SİHA'ların henüz 2016 senesinde piyasaya sürülmesine rağmen, kısa sürede sektörün en çok satılan insansız aracı haline geldiği belirtilerek, "ABD, İsrail, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık’ı geride bıraktı." denildi.

Bayraktar TB2'lerin, Ukrayna, Libya, ve Kafkasya'da çatışmaların gidişatını belirlediğine vurgu yapılarak, şöyle denildi:

İtalyan gazetesi: Türk 'Elon Musk'
"Biri prestijli Massachusetts Institute of Tecnology’de (MIT) olmak üzere iki master sahibi Selçuk Bayraktar, Türkiye’de çok tanınan bir şahsiyet.

Bunun altında hayranlarının gözünde bir nevi 'Türk Elon Musk’ı temsil edecek derecede sahip olduğu yetenekleri ve büyük yaratıcılığı yatıyor.

2020’de Türk yapımı ilk 'uçan otomobi' prototipini başarıyla test ettiği günü pek çok kişi hâlâ hatırlıyor."

 

"Baykar'ın hikayesi ilgi çekici"
Türk savunma piyasası uzmanı ve havacılık mühendisi Alfredo Nocera, şunları söyledi:

"Baykar'ın hikayesi ilgi çekici. Yaklaşık 10 yıl kadar projelendirme çalışmalarıyla ilgilendikten sonra 2014’te ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdiler. İki yıl sonra ilk Bayraktar TB2'yi sattılar. Bugün dünyanın 24 ülkesine ihraç ediyorlar."

Aynı haberde, "Bayraktar kardeşlerin arz talep kuralını izleyip, TB2 üretimini 500’e çıkararak bir yıl içinde üretimi iki katından fazla artırmayı hedefledikleri" ayrıntısına yer verildi.

"Savunma sanayii 10 kat büyüdü"
Ayrıca, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldır iktidarda. Bu zaman zarfında savunma sanayii 10 kat büyüdü. Bugün Türk savunma ihracatı neredeyse 4 milyar dolar değerinde. Silahların yüzde 70’i yerli üretim." ifadeleri kullanıldı.

 

 

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