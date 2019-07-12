Türkiye'nin elindeki kilit koz! 'ABD geri adım atar'

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatının başlamasının ardından Washington'ın atacağı olası adımlar merak edilirken, Amerikalı bir yetkili; İncirlik konusunda Ankara'dan gelebilecek bir tehdidin denklemi değiştireceğini söyledi. Yetkili, İncirlik'in ABD için kilit bir rol oynadığına dikkat çekti.

Amerikan dış politika dergisi Foreign Policy dergisi, S-400 krizinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tavrının hâlâ net olarak öngörülemediğine ilişkin bir haber yayımladı.

"İncirlik tehdidi durumu değiştirir"

Haberde bir dizi yetkilinin görüşlerine yer verilirken, ismi açıklanmayan bir yetkili; dergiye, Washington'ın pozisyonunun net olduğunu, Türkiye'nin S-400 alması halinde F-35 programı ile ilişkisinin askıya alınıp yaptırımlara tabi tutulacağını söyledi. Ancak yine ismi verilmeyen bir diğer yetkili, Türkiye'nin İncirlik tehdidini masaya sürmesi halinde bu durumun değişebileceği yorumu yaptı.

Foreign Policy'nin haberinde, "Amerikan yönetiminden bir yetkili, Türkiye'nin Ortadoğu’da savaşan ABD güçleri için kilit bir hava üssü olan ve aynı zamanda onlarca Amerikan nükleer silahına ev sahipliği yapan İncirlik'e erişimi engelleme tehdidini öne sürmesi halinde, bu durumun değişebileceğini söyledi" ifadeleri yer aldı.