Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta yüzde 16,7 azaldı

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azalarak 19 milyar 640 milyon 23 bin kilovatsaate geriledi.



AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 733 milyon 877 bin kilovatsaatle 21 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 457 milyon 272 bin kilovatsaatle 24 Mayıs'ta gerçekleşti.



Mayısta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azalarak 19 milyar 640 milyon 23 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yüzde 17,8 azalışla 19 milyar 550 milyon 20 bin kilovatsaate geriledi.



Elektrik üretiminin yüzde 46'sı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 14,86'sı yerli kömür santrallerinden, yüzde 16,63'ü de ithal kömür santrallerinden sağlandı.



Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 7,79, doğal gaz santrallerinin payı ise yüzde 8,44 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 6,28'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.



- Elektrik ithalatı yüzde 54 arttı



Türkiye'nin elektrik ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 54,15 artarak, 210 milyon 703 bin kilovatsaate çıktı. Geçen yıl mayısta 136 milyon 683 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.



Mayısta elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,13 azalarak 120 milyon 700 bin kilovatsaat oldu. Mayıs 2019'da 327 milyon 360 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.



Öte yandan, nisan sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 91 bin 565 megavata ulaştı.

