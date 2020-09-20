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Ekonomi Türkiye’nin drone şampiyonu belli olacak
Ekonomi

Türkiye’nin drone şampiyonu belli olacak

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası’nın Finali Gaziantep Rumkale’de 25-26 Eylül’de düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:49:00 -
Türkiye’nin drone şampiyonu belli olacak

Şampiyonanın finaline 16 lisanslı pilot katılacak. Türkiye Drone Şampiyonası Finali, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) yürütücülüğünde düzenlenecek drone yarışlarının heyecanı canlı yayınla meraklılarla paylaşılacak. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Ülkemizde gelecekte daha fazla gencimizin, bu tarz etkinlikler yoluyla teknoloji üretmek için ilham alabileceklerini düşünüyoruz” dedi.

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