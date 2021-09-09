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Ekonomi Türkiye'nin dostu olan Ukrayna'da Bitcoin yasallaştı
Ekonomi

Türkiye'nin dostu olan Ukrayna'da Bitcoin yasallaştı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un resmi para birimi olarak kullanmaya başlamasının ardından Türkiye'ye olan dostluğuyla bilinen Ukrayna'da da kripto para birimi Bitcoin yasallaştı. El Salvador'dan farklı olarak Ukrayna'da kripto paralar resmi ödeme aracı değil finansal varlıklar olarak tanımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 20:22:00 -
Türkiye'nin dostu olan Ukrayna'da Bitcoin yasallaştı

Ukrayna Meclisi, Bitcoin ile diğer kripto paraları yasal olarak tanıyan kanunu 276 'evet' ve 6 'hayır' oyuyla kabul etti.

CNBC'de yer alan habere göre;daha önce kripto para alım satımına yönelik ülkede bir kısıtlama bulunmuyordu ancak Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin imzasıyla yürürlüğe girecek kanun ile kripto paralar yasal zemine kavuşuyor. Böylece yatırımcı ve kripto para borsaları dolandırıcılara karşı yasal olarak korunma imkanına sahip olacak.

Ukrayna, finansal varlık olarak Bitcoin'i tanısa da El Salvador'daki gibi resmi bir para birimi olarak kabul etmedi. Ukraynalılar günlük hayatta ödemelerini yerel parayla yapmaya devam edecek.

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