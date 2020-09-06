Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki uygulamaları hukuki ve meşru

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Fransa, gerilimi tırmandırmak için elinden geleni yaparken, Türkiye gerilimi düşürmek ve masada uzlaşma sağlamak için çaba harcıyor. Ancak Haçlıların oyunlarına karşı askeri müdahaleyi de göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri de almaya devam ediyoruz. Özellikle Yunan hava kuvvetlerinin Ege’de daha önce de olduğu gibi hava sahası ihlallerine karşı gerekli karşılığı anında misliyle veriyor. Haçlı koalisyonunun gazına gelen Yunanistan, Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında, her seferinde olduğu gibi bu günlerde de geri adım atmak zorunda kalıyor. Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin tarihini ve şu anki konumunu Akit’e değerlendiren Güvenlik ve Strateji Uzmanı Dr. İmbat Muğlu, şunları ifade etti:

Kapı gibi anlaşma

“Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de KKTC ile imzaladığı anlaşmadan sonra bu konuda yaptığı ikinci anlaşma oldu. Bütün bu yaşanan gelişmeler neticesinde Doğu Akdeniz’de GKRY kaynaklı gerilimin en üst seviyeye tırmanması Türkiye’nin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki uygulamaları tamamen hukuki ve meşru uygulamalardır. Oynanan bunca senaryoya karşı Türkiye, kendisinin ve kardeş devlet KKTC’nin geleceği için Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik bölge sınırlarımızı her daim koruyacak ve KKTC’de bir deniz ve hava üssü tesis ederek kalıcı bir çözüme ulaşacaktır.”