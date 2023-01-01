Türkiye'nin doğal gaz keşfine "yalan" diyenlere böyle ateş püskürdü

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek, Gazeteci Fulya Öztürk’ün konuk olduğu Tarafsız Bölge programına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, muhalefetin doğal gaz rezervi keşfine ‘yalan’ demesine isyan etti.

"Bulduğunuz zeka pırıltısı bu mu?"

“AK Parti seçimi kaybederse alıp götürecek mi?” diye soran Mete Yarar, “Zonguldak yıllarca CHP’ye oy verdi. Şimdi CHP’liler karşılarında hiçbir faaliyet görmüyorlar değil mi? Orada çalışanların hepsi AK Partili, içlerinde hiç muhalif biri yok ve burada olanlarla ilgili hiç kimse bilgi vermiyor. Burada bir sahtekarlık var ama hiç kimse bunun tiyatrosundan çıkmıyor. Bu mudur yani! Bulduğunuz zekâ pırıltısı bu mudur!” tepkisinde bulundu.

Yabancı mühendislerin de orada bulunduğunu ifade eden Mete Yarar, “Ya ben şuna üzülüyorum. Fulya orada kaldı, Karadeniz rüzgarını biliyorsunuz. 60 küsür metrelik kulede çalışıyorlar. Rüzgarı yiyorsunuz, yağmurda çalışmaya devam ediyorsunuz. Çok ağır bir işçilik o. Petrol işçiliği karada nasıl zorsa, denizde bunu birkaç misliyle çarp. O yüzden denizde çalışanların maaşları çok yüksektir. Hırpalar adamı.” diye konuştu.

"Yalandır demek o kadar insana iftiradır"

“Düşünsenize ya 2000 tane adam denizde, bu ülkenin hikayesine hikaye katıyor.” ifadesinde bulunan Yarar, “Bu kadar insanın bulunduğu faaliyeti yok saymak ve yalandır demek, açıkçası hikayenin içerisinde olan insanlara iftiradır.” şeklinde tepkide bulundu.

"Ne yalanımızı buldular"

‘Muhalif gazeteciler gitsin’ teklifine de tepki gösteren Mete Yarar, şu ifadelerle isyan etti:

“Ne demek ya muhalif gazeteciler gitsin! Diğer gazetecilerin tamamı yalancı mı? Niye inanmıyorlar? şuraya çıkıp anlattığımızda ne yalanımızı buldular! ‘Bu uçak uçmayacak’ dediler, uçtu! ‘Bu yapılamayacak’ dediler yapıldı. Bir tane yanlışımızı bulun ya! Devlet, ‘750 milyarlık doğal açıklıyorum’ demiyor, ‘Çıkartıyorum’ diyor. Çıkartmayı bırak, artık ‘Döşemeyi bitirdim’ diyor. Kara kısmını bitirdi. ‘Mart ayında bağlayacağım’ diyor. Şurada 3 ay var. Bağlanmadığında hesabını sorarsın. Sözünün takibini yaparsın.”

Mete Yarar'ın "halkı aşağılamayın" tepkisine Hakan Bayrakçı "seçimi bu yüzden kazanamıyorlar" dedi

Mete Yarar, “Bu millet bu kadar saf, hiçbirini görmüyor ve anlamıyor. Bu kadar mıdır yani bizim seçmene verdiğimiz değer. İnsanımızı aşağılamaktan vazgeçelim. ‘İki taneye makarnaya, zeytinyağına satarlar.’ ‘Göbeğini kaşıyan adamlar’ gibi sözlerle seçmeni bir defa küçümsemeyin ya. Bu seçmenin okuması yok mu, televizyon seyretmiyor mu? Bu seçmen muhaliflerden de dinlemiyor mu bunların hiçbirini. Bu kadar mı saf bir toplumdan bahsediyoruz ya” sözleriyle seçmenin aşağılandığını söyledi.

Hakan Bayrakçı ise Mete Yarar’a “Zaten seçmen küçümsendiği için seçim kazanılamıyor ya” sözleriyle destek verdi.

Selçuk Bayraktar'ın sözlerini hatırlattı: Beni insanların bu konuşmaları yoruyor

Selçuk Bayraktar’ın sözlerini hatırlatan Mete Yarar, “Çalışanlara yazık! Buraya Selçuk Bayraktar geldiğinde, ‘Sizi ne yoruyor’ diye sorduğumuzda ne dedi? “İnsanların bu konuşmaları beni yoruyor” demişti, hatırlıyor musunuz?” ifadesinde bulundu.

"Çıkartana eziyet etmeyin"

Cudi’de görev yaptığı sırada petrol sızıntılarını gördüklerini ifade eden Mete Yarar, “Biz petrol sızıntılarını görüyorduk zaten. Diyorduk ki, ‘Ya şuradan niye çıkartmıyorlar.’ Ben şimdi ‘Cudi’de petrol yok’ mu diyeceğim? Komutanım (Dursun Çiçek), bilmiyor muydu orada petrol olduğunu? Hepimiz biliyorduk. Çıkartana ‘helal’ demeyeceksek, yıllarca ne anlattınız peki siz bize! Bizim büyük vatansever diye söylediğimiz ağabeylerimiz demiyor muydu, ‘Bu ülkenin bu kadar kaynakları var, biz bu kaynakları çıkartamıyoruz, yazık değil mi diye paralamadık mı?’ E paraladıysak çıkartana niye bu kadar eziyet ediyorsunuz? İyi bir şey yapmanın bedeli, niye bu ülkede dayak yemektir ya! Yapamazsa, siyaseten bedelini mayısta verdirirsiniz. ‘Yalan söylüyorsunuz’ ne demek ya!” dedi.