Türkiye’nin ‘dijital kültür sanat gazetesi’ geliyor

‘Şehir Ekranı’ adlı kültür sanat yaşam kanalıyla pandemi döneminde çok sayıda projeye imza atan Esenler Belediyesi, kültür sanat yayıncılığına yeni bir gazete kazandırıyor. ‘Türkiye’nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi’ sloganıyla çıkacak olan Litros Sanat, kültür sanatın her alanında haberler, köşe yazıları ve röportajlarla kültür sanat takipçilerine ve okurlarına yeni bir içerik sunuyor.

Kültür sanat gazeteciliği alanındaki eksikliği doldurma amacında olan Litros Sanat; sinema, tiyatro, plastik sanatlar, müzik, edebiyat, gelenekli sanatlar, arkeoloji ve kültür tarihi gibi farklı alanlarda ayrıntılı bilgi ve haber üretecek.

2 haftada bir çıkacak olan Litros Sanat, PDF formatında litrossanat.com üzerinden indirilebilip okunabilecek. Yine aynı site üzerinden tüm içeriklere ayrı ayrı ulaşılıp paylaşılabilinecek.

Misafir köşe yazarlarını konuk edecek Litros Sanat’ın bu sayısında; İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Yazar Mustafa Özçelik ve Şair Şakir Kurtulmuş gibi isimlerin imzaları bulunuyor.

Litros Sanat gazetesinin bu sayısında Nabat filmiyle Azerbaycan’ın Oscar adayı olan Elçin Musaoğlu kendisiyle yapılan röportajla okurları selamlıyor. Gazetenin dosya haberini ‘yeni normalde kültür sanat anlayışı’ başlığı oluşturuyor. Bu dosya haber kapsamında İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in röportajı da sürmanşetten sunuluyor.