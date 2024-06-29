Türkiye’nin devi: Kendi lastik markasıyla Türkiye'de yollara çıkacak, öyle bir gücü var ki! Dikkat çeken sürpriz gelişme

Türkiye’nin ilk lastik üretim tesisi olarak 1960’da Kocaeli’de kurulan fabrikanın da sahibi olan Prometeon Türkiye, Prometeon markasını taşıyan Serie 02 lastikleri ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Halen Pirelli markasıyla da ticari lastik üreten firma yeni Prometeon lastikmerini Ar-Ge programı kapsamında 6.000'den fazla lastiğin test edilmesiyle, her türlü iklim ve yol koşulunda 200 milyon kilometreden fazla mesafe kat edilerek tasarladı.

Prometeon markasıyla piyasaya giriyor

Prometeon’un 2017 yılında Pirelli Endüstriyel’den Prometeon’a geçiş yaptığını hatırlatan Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, “Dünya lastik pazarı verilerini incelediğimizde, özellikle Türkiye ve Avrupa pazarlarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. 2024 yılında dünya ticari lastik pazarının adet olarak yüzde 2,3 büyümesi bekleniyor.

Biz de odağımızı endüstriyel ve ticari lastikler olarak belirlemiş bir şirket olarak kısa sürede büyük başarılar kaydettik. Prometeon önemli bir marka bilinirliğine ulaştı. Şimdi Prometeon markasıyla yollara çıkacağız. Aslında 2022 senesinde, Serie 02 ile başlayan yolculuğumuz Prometeon lastik markasını yaratmamızın ön adımıydı” şeklinde konuştu. Serie 02 ile başlayarak Prometeon markalı lastikler Türkiye ve Avrupa pazarlarında sonbaharda yerini alacak. Yeni lastiğin dünya clansmanı İstanbul’da gerçekleşecek.

2 milyonluk pazar

Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu, “Teknolojik uzmanlığımızı genişleterek Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula ve Pirelli lisansları altında endüstriyel ve ticari lastikler üretiyoruz. Bu da her segmentte lastiği müşterilerimize sunmamız anlamına geliyor. 2023 yılını yüzde 25 pazar payı ile kapadık. 2024 yılı ilk 5 aylık dönemde ise pazar payımızı artırdık” dedi. 2023’te Türkiye otobüs ve kamyon ticari lastik pazarının 2.2 milyon adet olduğunu söyleyen Uslu,.”Bu yıl pazarda yüzde 10’luk bir düzelme ile 2 milyon adetlik öngörümüz var. Yenilenen 02 lastik serimizle yüzde 10 fazla km, dönme direncinde yüzde 18 iyileşme sağladık” diye konuştu.

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