Türkiye'nin devi Hollanda 'da şirket kurdu! Yeni dönem resmen başladı! Türkiye'ye ilan ettiler
Türkiye'nin dev şirketi Şişecam, Hollanda'da şirket kurdu.
Şişecam, Hollanda'da yeni bir şirket kurarak işletme yapısını yeniden şekillendirmeye başladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bu adımın Ukrayna'daki faaliyetlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.
Konuya ilişkin KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: “Şirketimizin Hollanda'da yerleşik %100 iştirakimiz olan Sisecam Investment B.V. ("SIBV") vasıtasıyla 100% sahip olduğu Ukrayna'daki gayri-faal durumdaki iştirakinin yapılandırılması amacıyla, sermayesine SIBV tarafından %100 oranında iştirak edilen, Hollanda'da yerleşik, Pivdenna BV unvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri 15.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır."