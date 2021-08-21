Türkiye'nin desteğine dikkat çekti: Kalkınmamıza yardımcı oldu!

Türkiye'nin Somali'yi dünyaya bağlayarak kalkınmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Türk hükümetinin, Somali'nin ekonomi, sağlık ve eğitim sektörünün iyileştirilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Türkiye ve ülkesinin yakın dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı.

Türkiye ve Somali dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü

Cumhurbaşkanı Fermacu, Türkiye ve Somali dostluk ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümünü nedeniyle başkent Mogadişu'daki Villa Somalia konutunda yemek verdi. Yemeğe, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, bakanlar ve çok sayıda üst düzey yetkililer katıldı.

Fermacu, burada yaptığı konuşmada, 10 yıl önce Somali'nin insani kriziyle karşı karşıya olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin ülkeye tarihsel bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Bu ziyaretle Türkiye-Somali arasında dostluğun başladığını belirten Fermacu, bunun Somali'de çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı getirdiğini söyledi.

Fermacu, "Bugün iki ülkenin arasındaki diplomatik ilişkiler, ticaret, güvenlik, insani ilişkiler ve kültürel değişim de dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan tüm alanlarda işbirliği ve ortaklıkta yeni fırsatlar sağladı." dedi.

Türkiye'den Somali'ye yardım

Türkiye'nin Somali'yi dünyaya bağlayarak kalkınmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Fermacu, Türk hükümetinin, Somali'nin ekonomi, sağlık ve eğitim sektörünün iyileştirilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Fermacu, Türkiye'deki orman yangını ve selden etkilenenlerin acılarını paylaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz ise Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin son on yılda yeni bir boyuta ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk etapta büyük bir acil insani ve yardım programı olarak başlayan Somali'deki misyonunun zaman içinde değiştiğini hatırlatan Yılmaz, "Şimdi Türkiye, tüm devlet kurumlarının kapasitesini güçlendirmek için Somali ile işbirliği yapıyor." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin, barışı ve kapasiteyi artırarak her alanda Somali'ye desteğini sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.