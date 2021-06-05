Türkiye’nin desteği arkamızda

Hasan Eğrigöz Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, şunları dile getirdi: “Başbakan Miçotakis azınlık köylerinden ilkokul öğrencileriyle çevrimiçi bir görüşme yaptı. O görüşmede çocuklarımıza ‘Yunan çocukları’ dedi. Köye de ‘Pomak köyü’ dedi ayrımcı ve ırkçı bir yaklaşımla. Şimdi de Dendias’ın bu sözleri esasen provokatif amaç güdenin kendileri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Sadece ırkçı ve İslamofobik yaklaşımlar bugün sadece Yunanistan’da değil, bütün Avrupa’yı sarmış durumda ama Yunanistan’daki bu yaklaşım uzun yıllardan beri devam ediyor. Esasen Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a emanet edilen Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığı o tarihten bu yana sürekli ya göçe zorlanmak, ya da asimile edilmek isteniyor. Dolayısıyla hem etnik kimliğine, hem dini inançlarına sürekli ihlaller yaşanıyor bölgede ve Batı Trakya azınlık insanımız zor durumda.

6.5 asırdır oradayız

Birinin demesiyle, bir etnik kimliği değiştirmek mümkün değil. Bizim Batı Trakya’daki varlığımız 1350’li yıllara dayanır. Oradaki köklerimiz çok çok derinlerde. Yunanlıların bir kere bunları bilmesi ve görmesi lazım. Biz soydaşlarımızla her daim ilişkilerimizi en üst seviyede devam ettireceğiz. Yunanistan ile ilişkilerimiz her ne olursa olsun Batı Trakya Türk azınlığı bizim özbeöz varlığımızdır, soydaşlarımızdır. Türk azınlığının ziyaret edilmesini dahi bir tahammülsüzlükle karşılayan yönetim anlayışı, esasen demokratik yönetim anlayışından çok uzak ve ayrımcı bir yaklaşım.”

Önce İstanbul’a gitmişti

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Av. Necmettin Hüseyin de, şunları ifade etti: “Dendias’ın Türkiye ziyareti sırasında yaptığı terbiyesizliği unutmuş değiliz. Adalardan Türkiye’ye bakıldığında Türkiye’nin tehdit olduğunu, Kıbrıs’ta işgalci olduğunu ve Batı Trakya’daki azınlığın Türk olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu gerekli cevabı verdi. Çavuşoğlu’nun Türkleri ziyaret etmesini çekemeyen Dendias, Ankara öncesinde İstanbul’a gelmesini unutmuş gibi. Türk azınlık olarak kimliğimizden ve Türkiye’den hiçbir endişemiz yoktur. Sayın Çavuşoğlu’nun arabasını durdurarak, bir teyzemizin elini öpüp, ‘Siz dik durun. Türkiye sizin arkanızdadır’ sözü her şeyden önemlidir.”