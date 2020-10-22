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Ekonomi “Türkiye’nin demir yolları reformunu başlatıyoruz”
Ekonomi

“Türkiye’nin demir yolları reformunu başlatıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık tarafından düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmasına, Türkiye’nin demir yolları reformunu başlattıklarını belirterek, “Demir yollarımızın coğrafi hakimiyet alanını ve kapsamını genişletecek bu reform süreci fiziki bir büyümeyi getirecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:31:00 - 2020-10-22 09:50:14

Yatırımlara yenileri eklenecek

“Yüksek hızlı tren, hızlı tren ve konvansiyonel hatlardaki yeni yatırımlarımızla, 12 bin 803 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu (2023’te) 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız” diyen Bakan Karaismailoğlu, “2023 vizyonu doğrultusunda yolcu taşımacılığında demir yolu payını yüzde 1,3’ten yüzde 3,8’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Karaismailoğlu, “Yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapsama alanımızı genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştirmek üzere büyük bir hızla çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise “Yüksek hızlı tren projeleri olmak üzere toplu taşımacılık anlayışını üst perdeye taşıyan yurdumuzu demir ağlarla örmeye devam eden demir yolu taşımacılığı kapasitesini artıran adımlara gururla şahit oluyoruz” dedi.

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