Türkiye'nin CDS’si 225 baz puana indi! Borç faizleri düşüyor

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi.

Ayrıntılar gelecek...

Peki CDS NEDİR?

Kredi risk primi (finansal piyasalardaki yaygın adıyla CDS, yani Credit Default Swap), bir borçlunun (ülke veya şirket) aldığı krediyi ya da çıkardığı tahvili geri ödeyememe (temerrüde düşme) riskini ölçen ve bu riski sigortalamak için talep edilen maliyeti ifade eden finansal bir göstergedir. Bir ülkenin kredi risk primi yükseldiğinde, uluslararası piyasalardan borçlanırken ödemesi gereken faiz artar. Düştüğünde ise faiz ödemeleri azalır. Çünkü yatırımcılar yüksek riski dengelemek için daha yüksek getiri talep ederler.