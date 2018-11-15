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Türkiye'nin can damarı 20 gün ulaşıma kapanacak!

Türkiye ulaşımının 'can damarı' olarak tanımlanan Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü, viyadüklerde 20 gün boyunca ulaşıma kapatılacak.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:30
Türkiye'nin can damarı 20 gün ulaşıma kapanacak!

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü, viyadüklerde yapılacak yenileme çalışması nedeniyle 20 gün süreyle ulaşıma kapanacak.

Viyadüklerin bağlantı noktaları yenilenecek

Bolu Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Karayolları ekipleri tarafından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde bulunan viyadüklerin bağlantı noktaları yenilenecek.

7 Kasım'da saat 10.30'da ulaşıma kapatılacak

Yenileme çalışmaları kapsamında otoyolun Bolu Dağı geçişi, 17 Kasım'da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılacak. Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

Yol 7 Aralık'ta yeniden ulaşıma açılacak

Araçlar, D-100 Karayolu'ndan Abant gişelerinden geçerek yeniden otoyola bağlanarak yollarına devam edebilecek. Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, yol 7 Aralık'ta yeniden ulaşıma açılacak.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 16:30
  1. Türkiye
  2. Ankara
  3. Kaynaşlı
  4. Abant
  5. Bolu Dağı Tüneli

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