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Türkiye’nin bor madenini BOREN değerlendirecek

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün (BOREN) görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:37
Türkiye’nin bor madenini BOREN değerlendirecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre BOREN, Türkiye’de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamakla görevli olacak. Enstitü, Türkiye’nin bor kimyasalları konusunda dünya pazarında sahip olduğu cevher zenginliğine eşit bir konuma gelebilmesi için kısa, orta ve uzun dönem bor uç ürünleri pazar ve teknolojilerine ilişkin politika ve strateji kararları almaya ışık tutacak bilgileri oluşturacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:37
  1. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
  2. BOREN

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