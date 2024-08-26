Türkiye'nin birçok ilinde yapılıyor! Tokat'ta dağlardan gelen şifa deposu kuşburnu: Tek tek toplanıyor, şifa oluyor

Türkiye'nin birçok yöresinde de yetişen kuşburnu sağlığa olan faydaları ile özellikle kış aylarının da vazgeçilmez meyveleri arasında yer alıyor. Doğal vitamin deposu olarak bilinen kuşburnu kalp sağlığından diyabete kadar çoğu hastalıklara karşı da vücut direncini artırıyor.

İçeriğinde bulunan yüksek c vitamini ve lezzetiyle dikkat çeken kuşburnu, pazarlar tezgâhlarındaki yerini aldı.

Çok eski zamanlardan beri dağlardan toplanan ve içeriğindeki yüksek orandaki c vitamini ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi sayesinde özellikle kış aylarında vatandaşın vazgeçilmezi kuşburnu Tokat’ın Niksar ilçesindeki Pazartesi pazarındaki tezgâhlarda yerini aldı. Kilo fiyatı ise 35 TL’den satılıyor.

Peki kuşburnunun bilinmeyen faydaları neler? İşte kuşburnunun sağlığa faydaları...

Çayı ve marmelatı yapılan kuşburnu, kalp sağlığından cilt güzelliğine kadar birçok fayda sağlıyor. HealthLine sitesi bilimsel verilere dayanarak antioksidan, E ve C gibi vitaminler açısından zengin olan kuşburnunun sağlığa olan faydalarına yer verdi

Zengin bileşiği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor.

Kan basıncını düzenliyor ve kalp hastalıklarına karşı savaşıyor.

Tip 2 diyabete karşı koruma sağlıyor.

İltihabı önlüyor ve eklem ağrılarını hafifletiyor.

Kilo vermede yardımcı oluyor ve cildi güzelleştiriyor.