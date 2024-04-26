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Spor Türkiye'nin beklediği an geldi! Arda Güler golle döndü
Spor

Türkiye'nin beklediği an geldi! Arda Güler golle döndü

Yeniakit Publisher
2024-04-26 23:24:00 -
Türkiye'nin beklediği an geldi! Arda Güler golle döndü

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştığı maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, takımını karşılaşmada öne geçiren golü attı.

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.

Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başladı.

Arda ilk 11'de başladığı ilk maçta gol attı

Madrid devinde dakikalar 29'u gösterdiğinde sahneye Arda Güler çıktı ve takımını Sociedad karşısında 1-0 öne geçiren golü attı.

Bu gol Arda Güler'in Real Madrid'de 11 başladığı ilk maçta ilk golü oldu. Milli futbolcu toplamda ise eflatun-beyazlılarda ikinci kez ağları havalandırdı.

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