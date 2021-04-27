Türkiye'nin baskıları sonuç verdi! Yunanistan suçlu bulundu
Ege’de göçmenleri Türkiye’ye iten ve onlara şiddet uygulayan Yunanistan, söz konusu insanlık dışı davranışları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından suçlu bulundu.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ı göçmenleri uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye'ye doğru itmekle suçladı.
Avrupa Birliği’nden (AB) aldığı cesaretle mültecilere işkence eden, botlarını batırıp boğmaya çalışan Yunanistan hükümeti, AİHM tarafından hazırlanan raporda suçlu bulundu.
Yunanistan suçlu bulundu
The Guardian'da yer alan habere göre, söz konusu raporda, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye'ye doğru ittiği ve şiddet uyguladığı vurgulandı.
Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından uluslararası kamuoyuna çağrı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göçmenleri benzinle yakmaya çalışan Yunan güvenlik güçlerinin görüntülerini paylaşmıştı.
Bakan Soylu paylaşımında, Avrupa Komisyonu'na seslenerek "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." demişti.