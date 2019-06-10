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Türkiye'nin başarısı Almanları korkuttu! Türkiye ve Erdoğan'ı hedef aldılar

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da tüm zamanların turist rekorunun kırılması Almaya'yı korkutmaya başladı. Almanlar, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yayınlara imza attı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:09
Türkiye'nin başarısı Almanları korkuttu! Türkiye ve Erdoğan'ı hedef aldılar

FETÖ terör örgütünün adeta yuvası durumuna gelen Almanya, her fırsatta Türkiye'ye yönelik saldırgan yayınlarına devam ediyor. Türkiye'nin Turizmde rekorlar kırdığı bu günlerde ise turizmi hedef alan yayınlar yapan Alman medyası, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret sayılabilecek yayınlara imza attı.

Turiste algı operasyonu yaptılar!

15 Temmuz hainlerinin gözaltına alındığı fotoğrafları paylaşan 'nin 'ZDF heute' isimli Twitter hesabı, Türkiye'de tatil yapacaklar dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulundu. Böylelikle Alman turistlere korku salıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör göstererek, Türkiye'nin güvenilir bir yer olmadığını dile getirmeye çalıştılar. Daha önce de Türkiye ve Erdoğan hakkında kara propaganda yapan ZDF, Alman vatandaşlarına "Türkiye'ye giderseniz, tweet atmayın. Çünkü tutuklanırsınız" diyerek iftiralara yer verdiği görüntülerde ise 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında tutuklanan generallere yer vermesi tam bir skandal olarak kayıtlara geçti.

Paylaşım zamanı manidar

Alman medyasının saldırgan paylaşımlarının zamanı, Türkiye'nin bir gün önce açıkladığı rekordan sonra yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'nin önemli döviz girdisi kaynaklardan biri olan turizm sektörüne yapılan bu hain saldırıyla Türk turizm sektörüne yara aldırmaya çalışan Almanlara yine en iyi cevabı her sene olduğu gibi Türkiye'den memnun ayrılan turist sayısı oldu.

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1 Ocak'tan 8 Haziran'a kadar gelen yabancı turist sayısının 3 milyon 870 bin 211 olduğu kaydedildi. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış yaşandı. 1- 8 Haziran tarihleri arasında ise 1 milyon 570 bin 422 kişi geldi. Haziran ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

(Haber7)

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:09
  1. Antalya
  2. Alman devlet televizyonu ZDF
  3. Almanya
  4. Türkiye
  5. Türkiye turizmi
  6. skandal paylaşımlar
  7. FETÖ'cü generaller
  8. Twitter

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  • FERTFERT15 dk önce
    daha nereye kadar uyuyacaksin haso almanya gelide sana bir BASO YAPARSA belki uyanirsin ALMANYA TÜRKIYEYI VE ERDOGANI SENELERDIR SENELERDIR HEDEF TAHTASINDA TUTUYOR YENIMI GÖRÜYORSUN ALI UYUY UYUY YAT.
  • tuzserdituzserdi18 dk önce
    ALMANYA SENELERDIR TÜRKIYEYI VE ERDOGANI HEDEF TAHTASINA KOYUYORLAR YENIMI UYANDIN FEYZO .

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