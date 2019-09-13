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Türkiye'nin ardından tepkiler çığ gibi! Teröristbaşı Netanyahu zor durumda

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyduklarını belirtti.

13 Eylül 2019 Cuma 19:07
Türkiye'nin ardından tepkiler çığ gibi! Teröristbaşı Netanyahu zor durumda

Avrupa Birliği’nin (AB) 5 önde gelen üye ülkesi; Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, özellikle Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor. Bu açıklama gerçekleşirse, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Beş ülkenin, taraflardan, 1967 sınırlarına göre iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye sokan uluslararası hukuka aykırı hareketlerden uzak durmalarını istemeyi devam edeceği belirtilen açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, İsrail'in güvenlik hakkını tanıyor ve Gazze'den İsrail'e yönelik son saldırıları şiddetle kınıyor" ifadelerine de yer verildi.

İlk Türkiye tepki göstermişti

Netanyahu'nun ilhak açıklamasına ilk Türkiye tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Bu açıklama Netanyahu’nun işgali meşrulaştırmaya çalışmasının bir diğer örneği. Yeniden seçilirse bu demokrasinin zaferi mi olacak, işgalin mi" demişti.

Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, uluslararası topluma çağrı yapılarak "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ‪17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail'in onlarca yıldır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez. Tüm uluslararası toplumu İsrail'in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz. Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti'nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir" denilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 19:07
  1. Avrupa Birliği
  2. Binyamin Netanyahu
  3. Batı Şeria
  4. Ürdün Vadisi

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