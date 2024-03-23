Türkiye’nin Android arka kapı açığı Tambir'den etkilendiği ortaya çıktı!

Tambir, ilk olarak Ekim 2023'te Kaspersky tarafından keşfedilen bir casus yazılım uygulaması ve Android kullanıcılarını hedef almak üzere sosyal mühendislik taktiklerini kullanıyor. Bir IPTV uygulamasının reklamsız sürümü şeklinde gizlenen Tambir, SMS mesajları, kişiler ve yüklü uygulamaların listesi dahil olmak üzere kurbanın cihazından hassas bilgiler toplayabiliyor. Dahası, Tambir tuş vuruşu kaydedici, Sanal Ağ Hesaplama (VNC) oturumları başlatma ve rastgele SMS mesajları gönderme gibi yeteneklerle donatılmış olup siber suçluların virüs bulaşmış cihaza uzaktan erişimini sağlıyor.

Uygulama, bulaştığı cihazın sahibini erişilebilirlik izinleri vermeye ikna ederek cihaza uzaktan erişim elde ediyor!

Tambir IPTV uygulaması görünümü altında dağıtılsa da taklit ettiği platformla ilgili herhangi bir yasal işlevsellik içermiyor. Uygulama, bulaştığı cihazın sahibini erişilebilirlik izinleri vermeye ikna ederek cihaza uzaktan erişim elde ediyor. Uygulamanın erişilebilirlik hizmetinin etkin olması durumunda, gerekli tüm izinler otomatik olarak alınıyor. Kötü amaçlı yazılım gerekli tüm izinleri aldıktan ve erişilebilirlik hizmetini etkinleştirdikten sonra uygulama simgesini şüpheli görünmemesi için YouTube simgesi şeklinde değiştiriyor. Yazılım, WebSocket protokolü üzerinden iletişim kurarak Telegram, ICQ sohbet davetleri ve Twitter profil biyografileri gibi meşru platformlardan şifrelenmiş Komuta ve Kontrol (C2) sunucu adreslerini alıyor. Tambir, komuta kontrol sunucusundan alınan 30'dan fazla komutu destekliyor. Hedef konumundaki benzerlikler ve C2 iletişimi için Telegram kullanması, bölgedeki ilk üç mobil kötü amaçlı yazılımı arasında yer alan GodFather kötü amaçlı yazılımıyla benzerlik gösteriyor.

“Tambir uzaktan erişim sunar ve hassas kullanıcı bilgilerini ele geçirmek için tuş vuruşu kaydedici (keylogger) içerir”

Kapersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Başkanı Dmitry Galov, şunları söylüyor: "Tambir'i özellikle dikkate değer kılan şey çok yönlü yetenekleridir. Tipik Android kötü amaçlı yazılım davranışına ek olarak, Tambir VNC aracılığıyla uzaktan erişim sunar ve hassas kullanıcı bilgilerini ele geçirmek için sıklıkla kullanılan bir araç olan tuş vuruşu kaydedici (keylogger) içerir. Bu yeni Android tehdidi, devam eden diğer bazı kötü amaçlı yazılım kampanyalarıyla benzerlikler taşıyor ve siber tehditlerin gelişen manzarasının altını çiziyor. Kaspersky olarak, Tambir ile ilgili her türlü faaliyeti yakından izlemeye kararlıyız ve daha fazla bilgi edindikçe güncellemeler sunmaya devam edeceğiz."

Korunmak için yapabilecekleriniz…

Kaspersky uzmanları, gelişen siber tehditlere karşı korunmak için kullanıcılara şu tavsiyelerde bulunuyor:

Güvenilmeyen kaynaklardan uygulama indirmekten kaçının.

Cihaz yazılımını ve uygulamaları düzenli olarak en son sürümlere güncelleyin.

Kaspersky Premium gibi mobil tehdit algılama özellikleri içeren kapsamlı güvenlik çözümleri kullanın.

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